Что будет делать Украина в случае избрания Трампа: ответ Маркаровой

Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран в этом году, Маркарова ответила, что Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin во время его правления.

"Это демократия - мы будем работать с президентом, которого выберет американский народ. Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, - она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", - сказала она.

Маркарова добавила, что Украина "должна сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по Украине. В тоже время украинский президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США и в случае победы Трампа.

Буквально сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины не будет трагедии, если Дональд Трамп будет избран президентом США. Украина будет существовать вне зависимости от того, кто будет американским президентом.