Что делать военным и их семьям в случае нарушения прав: объяснение Минобороны

Минобороны Украины работает с обеспечением прав военнослужащих и их семей. Основными направлениями являются денежные выплаты, направление на военно-врачебную комиссию, доступ к медицинским услугам, право на отпуск и другие социальные гарантии, которые должны выполняться независимо от места службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Среди основных вопросов, с которыми обращаются военные и их семьи, - перевод на другое место службы без согласия военнослужащего, выплата дополнительных видов денежного обеспечения, выдача медицинских справок для определения степени ограничения годности, направление на военно-врачебную комиссию, а также получение выписок из материалов расследований для начисления выплат семьям погибших или пропавших без вести военных.

В случае выявления нарушений Центральное управление направляет соответствующие обращения в воинские части, Государственное бюро расследований, Национальную полицию и другие органы для устранения правонарушений и восстановления прав военнослужащих. При необходимости могут проводиться служебные проверки или расследования. Если же нарушения не выявлены, заявителю предоставляется официальный письменный ответ с объяснением причин отказа и порядком обжалования.

Как подать обращение о нарушении прав военного:

Составить заявление с подробным описанием ситуации. Приложить документы, подтверждающие обоснованность обращения. Отправить заявление по электронной почте на адрес mpd@post.mil.gov.ua или по почте на адрес: проспект Воздушных сил, 6, г. Киев, 03049.

Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней, в сложных случаях - до 45 дней. Анонимные обращения или заявления без необходимой информации не рассматриваются.