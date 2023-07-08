Что делать при укусе клеща. В Минздраве опубликовали инструкцию

С началом летнего сезона многие украинцы проводят свои выходные в парках и лесопарковых зонах. Однако отдых на природе может быть испорчен укусами насекомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что иксодовые клещи, живущие в траве и изредка попадающие на невысокие кустовые растения, могут переносить многие болезни. Одной из самых распространенных болезней в Украине клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз, более известный как болезнь Лайма.

Клещевой энцефалит

Это воспаление головного мозга, которое может привести к параличу и смерти пациента. Специфического лекарства против энцефалита нет – только симптоматическое лечение дома или в больнице в случае тяжелого течения.

Одной из лучших защит от болезни является преждевременная вакцинация детей и взрослых.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Первичными симптомами этой болезни являются лихорадка, головные боли, сильная усталость и характерное красное пятно в месте укуса. Она со временем увеличивается и становится похожей на мишень. Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боли в суставах, сердце (кардит) или частичный паралич лица или шеи.

Болезнь может перейти в хроническую, если в первые дни не остановить ее курсом антибиотиков или не завершить ее лечение. Хроническое заболевание не подвергается эффективной медикаментозной терапии.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща:

Если вы обнаружили на себе клеща – как можно быстрее удалите его самостоятельно или обратитесь в ближайшее медучреждение.

Обработайте место укуса хлоргексидином, водой с мылом, спиртом и т.п.

Сразу свяжитесь с семейным врачом: очно или дистанционно.

Получите рецепт на антибиотик, необходимый для уничтожения борелий, которые, возможно, передались вам.

Полностью закончите назначенный врачом курс антибиотиков, не прерывая его.

Будьте внимательны к симптомам болезни Лайма после лечения – возможно, потребуется второй этап терапии.

Как получить е-рецепт без телефона

РБК-Украина объясняла, что электронный рецепт на лекарства можно получить даже без телефона. Когда врач выписывает е-рецепт на "Доступное лекарство", он может распечатать его в виде информационной памятки. Таким образом, человек сможет приобрести рецептурное лекарство в аптеке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.