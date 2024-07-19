Что делать, чтобы не уставать за рулем: советы для водителей

В современных легковых автомобилях многое сделано для того, чтобы управление ими воспринималось не как работа, а как непринужденные и естественные действия. Это хорошо, но угрожающие ситуации вокруг машины возникают независимо от того, насколько комфортно чувствует себя водитель – и на них нужно реагировать в тот же миг. Чего не сможет сделать уставший человек за рулем.

Удобная посадка

Длительное поддержание тела в неудобном положении не остается без последствий – устают определенные группы мышц, водитель отвлекается от дороги, иногда подсознательно пытаясь изменить позу. Разберитесь, почему вам неудобно, ведь есть утвержденные специалистами по эргономике схемы посадки за рулем, и все автомобили давно строятся с учетом этих рекомендаций. Скорее всего, вы привыкли к неправильной посадке и держите настройку водительского кресла и руля в неоптимальном положении.

Хороший обзор

Грязное лобовое стекло оказывает большое влияние на зрение водителя – глаза преждевременно устают, пытаясь сфокусироваться на более дальних объектах через пелену сухих насекомых и разводов от старых дворников. Особенно страдают глаза в темное время суток, когда загрязнения на лобовом стекле подсвечиваются встречными фарами. Стекло нужно тщательно мыть, причем с обеих сторон. И не забывайте о чистоте зеркал заднего вида.

Исправное авто

Не все знают, что на чувство водителя влияет чрезмерный шумовой фон, поэтому следите за состоянием выхлопной системы: навязчивое бубнение дырявого глушителя преждевременно снижает внимательность. То же можно сказать и о постоянном стуке ходовой части на неровной дороге. Громкая музыка – тоже не самый лучший спутник водителя, хотя некоторые считают, что она отгоняет сонливость.

Умный маршрут

Загруженный транспортом участок пути, особенно скоростного, высасывает силы из водителя моральные и физические силы. Конечно, психологи имеют для этого другую формулировку, но суть одна: перед дальней поездкой следует сесть перед картой маршрута и спланировать его так, чтобы избежать стояния в пробках, постоянного лавирования между выбоинами, длительного медленного движения за неторопливыми грузовиками без возможности обгона и т.д.

С другой стороны, тот, кто ездил по многополосным автобанам за границей, согласится, что длительное движение при 130 км/ч в плотном потоке транспорта тоже в определенной степени напрягает. Словом, подбирайте маршрут не только с точки зрения экономии времени и горючего, но и учитывая фактор усталости и соответственно, безопасности.

Посторонние дела

Если дорога далека, более 300 – 400 км, чтобы не накапливать усталость на последние десятки – сотни километров, следует каждые полтора-два часа останавливаться для отдыха. Во время которого выходить из машины и переключаться на посторонние дела: осмотр пейзажа, мелкий шоппинг, вкушение кофе и другие доступные для этого момента отвлекающие действия.

Кратко

Действенный рецепт уберечь себя от быстрой усталости за рулем – не садиться за руль уже уставшим. И перед рабочим днем (если вы водитель-профессионал), и перед длительной поездкой (если вы любитель) нужно хорошо выспаться и не заниматься делами, требующими больших физических усилий или напряжения зрения. И психологически водителю нужно настроить себя так, что на ближайшие часы именно дорога является главной его задачей, которую нужно выполнить качественно.