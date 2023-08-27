Что делать в случае солнечного удара: рекомендации Минздрава
Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Первые симптомы перегрева:
- усталость, головокружение, головные боли;
- тошнота;
- чрезмерное потоотделение;
- кожа становится бледной и липкой или возникает сыпь;
- учащенное дыхание или сердцебиение;
- повышенная температура;
- сильная жажда;
- слабость.
Такое состояние называют тепловым истощением, и обычно оно не нуждается в экстренной медицинской помощи, если вовремя переместить человека в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.
Первая помощь при перегревании:
- переместите человека в тень или в прохладное помещение;
- снимите с нее лишнюю одежду;
- используйте для охлаждения холодную ванну или компрессы со смоченной в воде ткани;
- при наличии приложите пакеты со льдом во подмышки и в паховые складки;
- давайте пить холодную воду маленькими глотками;
- измерьте температуру тела и, при необходимости, продолжайте охлаждение.
Если симптомы продолжаются дольше получаса или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе – звоните на номер 103.
Обязательно вызывайте скорую, если у пострадавшего:
- высокая температура тела (39 ºС и выше);
- рвота;
- судороги;
- дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь;
- потеря сознания.
Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.
Как уберечься от перегрева
Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться противосолнцевым средством.
Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, что делать при солнечных ожогах.
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