Что делать во время землетрясения: советы украинцам

В Турции из-за землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля, погибли 4 тысячи человек, его толчки могли слышать жители Крыма и юга Украины. Что делать во время землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info .

Если вас предупредили о землетрясении заранее:

Прежде чем покинуть дом, выключите нагревательные устройства и газ, если топилась печь, потушите ее;

Поставьте на пол тяжелые и большие вещи. Закрепите вещи, которые могут упасть;

Слушайте официальную информацию и инструкции о порядке действий по радио. Не используйте телефон без необходимости перегружать сеть;

Если дома вы не сами, сначала помогите одеться и собраться детям и пожилым людям, после чего оденьтесь сами и возьмите тревожный чемодан или оперативно соберите самые необходимые вещи: документы, запасная одежда, небольшой запас продуктов питания, питьевая вода, медикаменты, карманный радиоприемник;

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей об угрозе, оказывайте помощь детям, беременным, старикам и всем остальным, кто не в состоянии позаботиться о себе сам.

Объясните детям, как вы будете действовать, когда начнется землетрясение. На случай эвакуации в рюкзак и карман одежды ребенка положите отметки с его именем, годом рождения, домашним адресом, запланированным местом назначения и информацией о родителях - именами и контактами. Объясните ребенку, когда и как использовать эту записку.

Оставьте помещение. На улице как можно скорее отойдите от построек и сооружений в направлении площадей, широких улиц, скверов, спортивных площадок, незастроенных участков.

Если землетрясение уже началось:

Спрячьтесь. Пока толчки продолжаются, быстро перейдите в место подальше от окон или туда, где меньше угрозы, что на вас упадет мебель или другие тяжелые предметы.

Лучше спрятаться под крепкими столами, кроватями, вблизи главных стен или колонн.

Прячась на кухне, остерегайтесь навесных шкафов и крупногабаритной бытовой техники. В спальне можно накрыть голову подушкой или одеялом, и это защитит вас от ранения, если разобьется окно или зеркало.

Карманный фонарик вам поможет действовать четко, даже когда электричества не станет. Однако лучше держите под рукой мобильный телефон, который может заменить фонарик, а также будет являться средством связи и источником информации для вас.

Если вы оказались под завалами, не паникуйте - оцените ситуацию.

Соблюдайте план действий, который поможет уволиться. Прежде всего - зовите на помощь. Если вас услышали, ждите, пока разберут завал. Если вас не слышат, попытайтесь спастись сами, но без резких движений. Оцените ситуацию: видите ли вы, что на вас упало. Если вы в состоянии освободить конечности, начните разбирать завал, но стараясь не задеть то, на чем все держится. Если самостоятельно справиться не получается, ждите помощи, не оставляя попыток сообщить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.

Ждите, пока первые колебания утихнут. После того, как они утихли, осторожно выйдите из тайника, помня, что опасность не миновала и все еще есть риск порезаться разбитым стеклом или другими предметами. Надейтесь, чтобы не порезать ноги.

Подготовьте путь к эвакуации. Откройте межкомнатную и входную дверь, откройте окна, чтобы их не заблокировало и вы имели возможность выйти в любой момент.

Выключите из розеток электроприборы, газовую плиту, погасите печь, если у вас она есть.

Эвакуируйтесь, если есть необходимость. Не полагайтесь в этом решении на соседей. В первую очередь прислушивайтесь к официальным сообщениям властей по радио, телевидению, на официальных сайтах и каналах: где эпицентр землетрясения, опасно ли в вашем городе или районе или объявлена эвакуация. Если, по-вашему, у вас дома безопасно, тогда оставайтесь

Если вы решили эвакуироваться:

Перекройте газ, воду и электричество. Возьмите с собой самое необходимое: документы, небольшой запас пищи, воды, медикаменты. Выходя, не пользуйтесь лифтом, идите пешком. Передвигайтесь быстро, но осторожно: спиной к стенам, особенно при спуске по лестнице. Узнайте, в безопасности ли ваши родные. Убедившись, что они в норме, помогите пожилым соседям, людям с инвалидностью, беременным и всем, кто не в состоянии позаботиться о себе сам. Узнайте через официальные каналы власти, где ближайший к вам центр сбора людей, и направляйтесь в безопасное место.

По дороге к безопасным местам:

Лучший вариант - передвигаться пешком. Однако если вы в авто, стройте маршрут подальше от балконов, деревьев и других конструкций, которые могут упасть. При повторных колебаниях остановитесь, откройте дверь и оставайтесь в автомобиле до прекращения колебаний. Но не останавливайтесь под мостами, путепроводами, линиями электропередач, станьте подальше от балконов, карнизов и деревьев.

Если вы направляетесь в безопасное место пешком:

Избегайте узких и захламленных улиц, идите через широкие улицы и площади, внимательно следите за упавшими стенами, держитесь подальше от башен, колокольней, водохранилищ;

В опасных местах держите над головой рюкзак – это может оградить вас от травмы;

Следите за опасными предметами, которые могут лежать на земле (провода под напряжением, обломки стекла, сломанные доски и т.п.);

Не подходите близко к местам пожара, не укрывайтесь вблизи плотин, рек, на морских пляжах и берегах озер;

Старайтесь помогать тем, кто не может защитить себя (детям, беременным, людям с инвалидностью и пожилым людям);

Если вы видите человека в опасности, вызовите спасателей или скорую и, пока они уезжают, по возможности окажите ему медицинскую помощь. Если человек под завалом, объединитесь с другими, чтобы освободить его (если это возможно).

Когда вы добрались до безопасного места и угроза прошла: