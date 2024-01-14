Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение: где оформить и получить документ

Если вы потеряли пенсионное удостоверение, можно получить новый документ. Для этого нужно написать заявление на изготовление нового документа.

Сделать это можно:

в сервисном центре тероргана Пенсионного фонда Украины;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

В случае личного обращения необходимо подать паспорт и заполнить соответствующее заявление, в которое добавить фото. А вот на вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения в разделе "О пенсионном обеспечении".

Если вы подаете заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", то необходимо выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникаций в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные услуги Пенсионного фонда необходимо подготовить копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Новое пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном заявителем сервисном центре ПФУ.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.