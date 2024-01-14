RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение: где оформить и получить документ

Иллюстративное фото: украинцы могут повторно получить пенсионное удостоверение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Многие украинцы столкнулись с проблемой потери или повреждения документов, в частности, пенсионного удостоверения, во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитки.

Если вы потеряли пенсионное удостоверение, можно получить новый документ. Для этого нужно написать заявление на изготовление нового документа.

Сделать это можно:

  • в сервисном центре тероргана Пенсионного фонда Украины;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

В случае личного обращения необходимо подать паспорт и заполнить соответствующее заявление, в которое добавить фото. А вот на вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения в разделе "О пенсионном обеспечении".

Если вы подаете заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", то необходимо выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникаций в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные услуги Пенсионного фонда необходимо подготовить копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Новое пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном заявителем сервисном центре ПФУ.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в УкраїніПенсииПенсионный фонд Украины