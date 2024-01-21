Что делать, если потеряли гаджет: советы от киберполиции

Киберполиция рекомендует придерживаться таких действий в случае кражи мобильного телефона:

Обратитесь к оператору мобильной связи и заблокируйте SIM-карту. Это предотвратит доступ к вашей учетной записи и личным данным.

Это предотвратит доступ к вашей учетной записи и личным данным. Завершите все активные сеансы в учетных записях. Это поможет защитить ваши аккаунты от несанкционированного доступа.

Это поможет защитить ваши аккаунты от несанкционированного доступа. Измените пароли к учетным записям Apple ID, Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга. Используйте сложные пароли, которые нельзя легко угадать.

Используйте сложные пароли, которые нельзя легко угадать. Настройте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который усложнит доступ к вашим аккаунтам.

Это дополнительный уровень защиты, который усложнит доступ к вашим аккаунтам. В зависимости от ситуации, заблокируйте или удалите все данные на устройстве. Это поможет предотвратить потерю личной информации.

Если вы стали жертвой кражи, немедленно обратитесь в полицию по номеру 102 или 112.

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