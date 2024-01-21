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Что делать, если потеряли гаджет: советы от киберполиции

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В современном мире трудно представить человека, который не имеет гаджетов и не хранит все важные данные в них. Однако случается, что гаджеты теряются или их воруют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Telegram.

Киберполиция рекомендует придерживаться таких действий в случае кражи мобильного телефона:

  • Обратитесь к оператору мобильной связи и заблокируйте SIM-карту. Это предотвратит доступ к вашей учетной записи и личным данным.
  • Завершите все активные сеансы в учетных записях. Это поможет защитить ваши аккаунты от несанкционированного доступа.
  • Измените пароли к учетным записям Apple ID, Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга. Используйте сложные пароли, которые нельзя легко угадать.
  • Настройте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который усложнит доступ к вашим аккаунтам.
  • В зависимости от ситуации, заблокируйте или удалите все данные на устройстве. Это поможет предотвратить потерю личной информации.

Если вы стали жертвой кражи, немедленно обратитесь в полицию по номеру 102 или 112.

Ранее РБК-Украина сообщало, что делать туристам, если у них украли деньги или вещи в гостинице за границей.

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