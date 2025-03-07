Что делать, если случайно перевел деньги на чужую карту: разъяснение юриста

Во время перевода средств вы можете ошибиться одной цифрой и средства будут зачислены не на тот счет. Однако в Украине существуют механизмы для их возврата.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик.

Что делать в первую очередь

Прежде всего нужно обратиться в банк, через который был осуществлен перевод. Для этого стоит позвонить на горячую линию или лично посетить отделение банка и предоставить информацию о платеже: дату, время, сумму и реквизиты получателя.

Если деньги еще не были списаны с вашего счета, банк может заблокировать транзакцию и вернуть средства без дополнительных действий. Если же средства уже зачислены ненадлежащему получателю, банк может выступить посредником и отправить ему запрос на возврат.

Юрист обращает внимание на то, что в случае, когда деньги уже попали на счет другого лица, банк не имеет права самостоятельно их вернуть без его согласия.

Как требовать возврата средств

Если банк не смог вернуть средства, следующим шагом является письменное обращение к ненадлежащему получателю. В требовании следует указать:

дату и время перевода,

точную сумму,

банковские реквизиты для возврата средств,

срок выполнения требования,

возможную ответственность за невыполнение

Письмо нужно отправлять ценным отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Дополнительно стоит продублировать его по электронной почте.

Что говорит закон

Согласно Закону Украины "О платежных услугах", если лицо без законных оснований получило средства, оно должно вернуть их в течение трех рабочих дней после получения уведомления от банка. Это предусмотрено статьей 8 этого закона.

Аналогичную норму содержит статья 1212 Гражданского кодекса Украины, которая обязывает вернуть безосновательно приобретенное имущество, которым является ошибочно зачисленный перевод.

Если получатель отказывается возвращать деньги

Если ненадлежащий получатель не возвращает средства добровольно, в соответствии с ч. 3 ст. 88 Закона Украины "О платежных услугах", их можно взыскать через суд. Для этого необходимо подготовить исковое заявление и приложить доказательства ошибочного перевода:

платежное поручение,

выписку из банка,

копию требования о возврате средств и подтверждение его получения.

Также нужно оплатить судебный сбор, размер которого зависит от суммы иска.

Как избежать ошибочных переводов в будущем

Гринчик советует, чтобы не оказаться в подобной ситуации, стоит придерживаться простых правил:

проверяйте реквизиты перед подтверждением платежа;

не используйте автоматическое заполнение данных, если не уверены в их корректности;

переводите средства по IBAN - это позволит проверить имя получателя;

используйте переводы по номеру телефона для быстрых транзакций.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риск ошибочных переводов и обезопасить свои финансы.