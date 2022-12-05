Что делать, если вам отказали в выезде за границу: советы

Во время действия военного положения некоторым украинцам нередко отказывают в выезде за границу даже тогда, когда они считают, что подпадают под разрешенные для выезда категории. Если вас развернули на границе, не выпустили из страны, и вы с этим не согласны, такое решение можно обжаловать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы ".

Государственная пограничная служба Украины – это правоохранительный орган специального назначения. Это означает, что решение, действия или бездействие такого органа можно обжаловать, если для этого есть достаточные правовые основания. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит юрист ЮК "Волхв" Роман Голуб.

По его словам, во многом все зависит от наличия документов, позволяющих подтвердить право лиц на пересечение границы. Если вам отказали в пересечении границы, должностные лица должны составить соответствующий акт.

"Наличие оформленного отказа дает возможность обжаловать в административном порядке и/или в порядке административного судопроизводства", – объясняет он.

Обжаловать отказ в выезде можно двумя способами, говорит юрист:

Подать жалобу в административном порядке в высший орган Государственной пограничной службы, в течение 1 месяца с момента выдачи отказа.

Такую жалобу нужно подать в письменном виде. В ней нужно указать ваши контрактные данные, способы связи с вами. Также – где именно и на каком пункте пропуска вам отказали в выезде, какие были для этого основания.

Добавьте к жалобе документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы. Максимальный срок рассмотрения жалобы – 45 дней.

Обжаловать в порядке административного судопроизводства

Такое обжалование проводят, если вы подадите административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий в порядке, определенном ст. 160 КАС Украины.

Иск рассматривается административным судом по месту нахождения истца или ответчика. К такой жалобе также прилагаются доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения, копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы и квитанцию об уплате судебного сбора.