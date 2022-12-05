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Что делать, если вам отказали в выезде за границу: советы

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Украина, Евросоюз, Понедельник 05 декабря 2022 08:33
Что делать, если вам отказали в выезде за границу: советы Фото: Выезд за границу и проверка документов в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Во время действия военного положения некоторым украинцам нередко отказывают в выезде за границу даже тогда, когда они считают, что подпадают под разрешенные для выезда категории. Если вас развернули на границе, не выпустили из страны, и вы с этим не согласны, такое решение можно обжаловать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы".

Государственная пограничная служба Украины – это правоохранительный орган специального назначения. Это означает, что решение, действия или бездействие такого органа можно обжаловать, если для этого есть достаточные правовые основания. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит юрист ЮК "Волхв" Роман Голуб.

По его словам, во многом все зависит от наличия документов, позволяющих подтвердить право лиц на пересечение границы. Если вам отказали в пересечении границы, должностные лица должны составить соответствующий акт.

"Наличие оформленного отказа дает возможность обжаловать в административном порядке и/или в порядке административного судопроизводства", – объясняет он.

Обжаловать отказ в выезде можно двумя способами, говорит юрист:

  • Подать жалобу в административном порядке в высший орган Государственной пограничной службы, в течение 1 месяца с момента выдачи отказа.

Такую жалобу нужно подать в письменном виде. В ней нужно указать ваши контрактные данные, способы связи с вами. Также – где именно и на каком пункте пропуска вам отказали в выезде, какие были для этого основания.

Добавьте к жалобе документы, подтверждающие ваше право на пересечение государственной границы. Максимальный срок рассмотрения жалобы – 45 дней.

  • Обжаловать в порядке административного судопроизводства

Такое обжалование проводят, если вы подадите административный иск на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий в порядке, определенном ст. 160 КАС Украины.

Иск рассматривается административным судом по месту нахождения истца или ответчика. К такой жалобе также прилагаются доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения, копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение госграницы и квитанцию об уплате судебного сбора.

Напомним, срок пребывания за границей был увеличен для одной категории украинских мужчин.

Также Кабмин внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением сняли ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их людей.

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