Что делать, если попал на авто в яму на дороге: пошаговая инструкция для водителей

Вероятно, дефекты дорожного полотна стоят того, чтобы создать для них отдельную систему классификации, но мы скажем только, чтобы любая яма в асфальте глубиной более 3-5 см может представлять опасность для автомобиля. При этом вред для машины зависит от размеров ее колес, массы и скорости, с которой она двигалась в момент встречи с выбоиной. Немало зависит и от действий водителя. Собственно, обо всем этом мы и поговорим.

Почему следует бояться ям на дороге

Повреждения, которые машина получает при контакте с выбоиной - точнее, с ее грубыми краями - разноплановые. Наиболее вероятные среди них - разрубленная шина, деформированный колесный диск, погнутые детали подвески, помятые или разрушенные поддоны двигателя и трансмиссии.

Настоящая опасность таких происшествий не в том, что продолжать поездку будет невозможно, а в том, что водитель может пробовать продолжить движение на машине с повреждениями. А они в любой момент могут углубиться и привести к аварии. Вот почему опытные автомеханики советуют после жесткого контакта машины с выбоиной или асфальтовыми волнами непременно проверить авто.

После сильного удара колесом о выбоину:

Замедляйтесь, но не тормозите резко. Включайте "аварийку" и останавливайтесь в безопасном месте;

Двигаясь к месту остановки, присмотритесь к рулю - адекватно ли машина реагирует на него, не повернулось ли оно относительно своего привычного состояния в положении "прямо";

При работающем двигателе рассмотрите, что показывают приборы и информационные экраны - нет ли там аварийных сообщений. Что может быть неприятного: падение давления масла в двигателе, перегрев двигателя, исчезновение зарядки аккумулятора и другие проблемы с электричеством. Поскольку часть этих проблем может заявить о себе позже, стоит вернуться к приборам через несколько минут - например после того, как будет проверена ходовая часть.

Осмотрите оба колеса на той стороне, где был удар о выбоину. Велика вероятность повреждения одной или обеих шин и дисков, при этом изучать надо и внутреннюю сторону колеса тоже. Если повреждение колеса (шины или диска) небольшое, давление в нем будет падать медленно и до нуля колесо спустит уже при вас;

Если вы не уверены, что удар был одним только колесом, загляните под передний бампер, под двигатель и переднюю ось. Бывает, машина бьется о высокий асфальтовый бугор или камень поддоном двигателя и коробки передач, нижним рычагом передней подвески, элементами выхлопа. Свежие царапины на металле вместе с остатками асфальта на нем точно укажут на место, в котором был контакт с дорогой.

Экзотические случаи

Стоит знать и о менее распространенных последствиях жесткой встречи колес с ямами и волнами асфальта. Например, бывает, что после такого удара вдруг останавливается двигатель. Это может быть следствием автоматического срабатывания выключателя, который по требованиям пассивной безопасности должен прекращать работу топливного насоса при ДТП. Чтобы вернуть насос в активное состояние, надо будет искать специальную кнопку или позвонить на горячую линию своего автодилера.

На немолодом автомобиле после жесткого удара на ухабе бывает исчезает тот или иной контакт в электрооборудовании. Чаще всего что-то "отходит" в распределительной коробке или блоке предохранителей. То есть когда после сотрясения на хорошей яме в машине остановился какой-то электроприбор, пошевелите предохранители и реле в "черном ящике". И записывайтесь на прием к электрику на вашей любимой СТО.

Вкратце

Когда вы хотите иметь больше гарантий, что доберетесь до цели поездки по плохой дороге без происшествий, можно сделать кое-что для автомобиля - чтобы он достойно выдержал такое испытание. Накачайте шины на 0,5 - 0,7 лишние атмосферы, положите в багажник второе запасное колесо, установите водительское кресло на максимальную высоту. И настройтесь на то, что наиболее эффективным помощником на дороге с ухабами для вас будет сдержанный стиль движения и низкая скорость. Которая снизит последствия ударов колес о выбоины, а главное - позволит вам заблаговременно увидеть эти препятствия и правильно отреагировать на них.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.