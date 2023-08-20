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Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

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Воскресенье 20 августа 2023 22:43
Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий Фото: Что делать, если попали в ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Ни один водитель не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. Однако, если оно произошло, то надо знать, какие меры нужно принимать, особенно, если есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской патрульной полиции.

В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей.

Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки.

"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Если ДТП без пострадавших, то происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа.

Также ДТП можно оформить еще одним способом - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.
  • сумма убытков после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.

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