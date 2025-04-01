Что делать, когда масло для авто закончилось: альтернативы и советы

Заправлять машину маслом одного бренда и типа действительно очень важно. Но что делать, если срок замены подошел, а приобрести нужное моторное масло нет возможности?

Сколько служить маслу в двигателе авто, так или иначе определяет автопроизводитель. Чаще всего он определяет максимальный пробег от замены до замены, но иногда момент подсказывает сам автомобиль надписью или символами на панели. Это касается моделей, электроника которых может сама высчитывать, насколько тяжелыми были условия эксплуатации двигателя в последний период и на сколько в связи с этим следует сократить стандартный интервал замены.

Почему это так важно

Есть несколько базовых факторов, которые побуждают автопроизводителя устанавливать тот или иной межсервисный интервал. В случае с современными двигателями считается, что самое главное - обеспечить должный ресурс агрегата. Дело в том, что ближе к концу своей службы масло постепенно теряет свои качества. Все присадки, которые определяют его характеристики, срабатываются, и хуже всего при этом, что снижаются защитные свойства масла.

Стандартный, так сказать, интервал, то есть высчитанный для идеальных условий эксплуатации, надо сокращать, если были какие-то осложнения в работе машины: длительная работа мотора на холостом ходу, короткие поездки без прогрева двигателя, буксировка тяжелого прицепа, поездки по горным маршрутам и т.д. Бортовые системы, которые умеют подсказывать водителю срок замены, учитывают эти осложнения условий.

Кроме того, одна и та же модель двигателя для рынков разных стран может получать разные сроки замены масла: 10 или 15 тысяч км, 15 или 20 тысяч км, 15 или 20 тысяч км. Похоже, здесь срабатывают также и маркетинговые рычаги, но владельцу стоит таки придерживаться рекомендаций производителя.

На сколько можно превысить пробег на старом масле

Четкой цифры никто не назовет. Как минимум по двум причинам: нужно точно знать, насколько сложными были условия работы масла и какое именно это было масло. Ведь дорогие масла премиальных брендов имеют больший запас ресурса присадок, так что при некоторых условиях двигатель может и не заметить превышения пробега.

И в принципе, даже кратное превышение нормы пробега не приведет к немедленной аварии, мотор не разрушится и не заклинит. Но его самые ответственные детали будут изнашиваться все более интенсивно, и остаток ресурса мотора может так же сократиться в несколько раз.

Что происходит, когда мотор работает на старом масле

Если коротко, то каждый лишний километр пробега на старом, изношенном масле сокращает жизнь двигателя. Прежде всего, вредят двигателю кислоты, которые образуются в нем из влаги-конденсата и картерных газов. Защитные свойства масла снижаются, ведь его щелочное число падает. Следовательно, развивается коррозионный износ металлических деталей, который является одним из основных видов износа в ДВС. Во-вторых, "просроченное" масло становится все более густым, что влияет на характер смазывания деталей и на пусковые качества мотора (в первую очередь зимой).

Еще одно масштабное возрастное изменение в том, что из-за топлива, которое непременно попадает в масло, теряют свою эффективность моющие присадки. А без них забиваются нагаром канавки поршневых колец. Вследствие чего в цилиндрах падает компрессия, ускоряется износ цилиндров, на их стенках будет оставаться еще больше масла, а значит и нагара станет больше... Таким образом проблемы прогрессируют наперегонки, в результате двигатель теряет мощность, начинает чрезмерно есть топливо и масло и маркировать машину на дороге синим дымом из выхлопной трубы.

Масло другой марки: можно ли доливать?

Не желательно, но когда другого выхода нет, то можно. Важно, чтобы масло было того же типа (синтетика, полусинтетика) и той же группы качества (SM, SN, CH-4, CJ-4 и т.д.). От нужной вязкости тоже лучше не отступать, но небольшое отклонение допустимо (скажем, 5W-30 вместо 10W-40). Однако все эти советы теряют смысл, если уровень на щупе упал ниже отметки Min, а ехать дальше надо: в таком случае можно долить любое масло из категории моторных. Естественно, по возвращении домой во всех случаях масло и его фильтр нужно будет заменить свежим.

Коротко

Чем короче срок будет работать масло в двигателе, тем лучше для него. И заводские рекомендации тоже можно корректировать в сторону сокращения межсервисных интервалов. Но с другой стороны - в трудной ситуации срок замены можно просрочить, и мгновенной беды с двигателем из-за этого не случится. Тем не менее, если вам дорога дальнейшая судьба вашего мотора, на старом масле не перегружайте его высокими оборотами и чрезмерной нагрузкой на малых оборотах.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.