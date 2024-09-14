Что проверить в системе охлаждения авто в преддверии зимы: важные советы

Один из технических парадоксов, который может удивить начинающего водителя – накануне холодного времени года очень рекомендуется проверить систему охлаждения. Как ни странно, ее способность эффективно охлаждать двигатель будет очень востребована зимой.

В холодную погоду, особенно в морозы, двигатель автомобиля попадает в не очень благоприятные условия работы. Перепады температуры под капотом, от неласкового "минуса" морозным утром до полусотни градусов тепла после прогрева, заставляют систему охлаждения работать с особой нагрузкой. Ведь на самом деле ее задача – не охладить двигатель, а поддерживать его температуру на определенном заданном уровне, порядка 90 – 105 градусов. Также важно, что именно от системы охлаждения двигателя у всех нынешних моделей отбирается тепло для обогрева пассажирского салона.

Чтобы зимой с температурой под капотом и в интерьере все было хорошо, следует заранее проверить наиболее ответственные элементы системы охлаждения. При этом большинство контрольных операций можно провести своими силами.

Антифриз

Уровень охлаждаемой жидкости в компенсационном бачке в данном случае важен как индикатор герметичности системы. Если он часто, чаще раза в три-четыре месяца, падает до отметки Min и ниже, ищите место протечки. Еще один чек-поинт вашей инспекции – цвет жидкости. Он должен быть как можно ближе к первичному, если цвет потерян или его трудно определить, готовьте замену просроченного антифриза, а то и промывание загрязнения системы. Лучше сделать это раньше времени, чем среди зимы покупать новые радиаторы.

Шланги и патрубки

Вместе с автомобилем под капотом устаревают в первую очередь именно шланги и патрубки системы охлаждения. При зимних контрастах температур этим элементам приходится тяжелее всего, и если они уже имеют первые признаки старения, именно в холода они могут элементарно разрушиться. И тогда машина как минимум не сможет продлить свой маршрут, я в худшем случае двигатель будет перегрет и он выйдет из строя – и хорошо, если не навсегда. Так что ищите на шлангах и патрубках первые мелкие трещины, сколы, участки с утраченным первичным черным цветом. Профессиональные механики с опытом обычно знают срок службы этих деталей в каждой модели. Поэтому следует прислушаться к их советам и заменить резиновые и пластиковые детали раньше времени, пока они не устроили вам проблему где-то на зимней дороге вдали от дома.

Электрооборудование

Система охлаждения современных моторов обязательно интегрирована в электронные схемы. И связанные с этим проблемы, когда они возникают, бывает тяжелее всего диагностировать. Следовательно, во время осенней инспекции следует осмотреть проводку вокруг двигателя, чтобы убедиться, что провода, разъемы на них и датчики на моторе чистые, не залитые маслом, грязной водой с дороги, антифризом и т.д. Там, где жгуты доступны для обзора, убедитесь, что на них не повреждена изоляция, что они расположены вдали от горячих деталей двигателя и от движущихся деталей.

Если коротко

На самом деле неправильно "посвящать" ревизию ответственных систем автомобиля до смены сезонов. С технической точки зрения было бы правильнее даже на старой машине придерживаться заводского регламента ТО-1 и ТО-2. И через каждые 10, 15 или 20 тысяч километров посещать СТО для замены масла, фильтров, ремней, колодок, а заодно и для проверки всех важных систем. И чем старше машина, тем важнее поступать именно так – хотя на практике, к сожалению, у нас чаще получается наоборот.