Что проверить в машине перед дальней дорогой зимой: важные пункты

В дальней дороге, тем более зимой, ни один водитель не может быть уверен в своей машине "на все сто". Да, на новом авто вероятность технических проблем ниже, но и не очень свежую машину можно подтянуть по уровню надежности к младшей, если уделить машине немного времени. По крайней мере риск отказов можно значительно снизить на ближайший период.

Что угрожает машине в дальней дороге

То, что машина дарит нам сюрпризы именно вдали от дома, на самом деле имеет вполне естественное объяснение. По крайней мере, если говорить с инженерной точки зрения.

Значительный пробег. Когда мы едем где-то далеко, то каждый день "наматываем на кардан" больше километров, чем всегда. Часто в таких случаях за день мы проезжаем свою недельную, а то и месячную норму. Понятно, что согласно теории надежности вероятность поломки растет в разы.

Быстрое движение в условиях низкой температуры и высокой влажности дополнительно нагружает систему автомобиля. С одной стороны, это вполне штатный для современных моделей режим, но с другой – немногие украинские водители соблюдают его в течение столь длительного времени. Неудивительно, что именно в таких поездках проявляются те проблемы, которые являются редкостью во время повседневной эксплуатации.

Полная загрузка. Обычно в отпуск мы едем с полным багажником, полным баком (если и двумя, если машина с ГБО) и полным салоном. Соответственно, машина испытывает дополнительные нагрузки. В свете трех предыдущих пунктов это снижает надежность машины.

Незнакомые дороги . Если мы говорим об отечественных маршрутах, то, к сожалению, не все они представляют собой ровный асфальт. А на незнакомом пути гораздо проще упустить опасную яму, даже если вы в целом внимательный водитель. Неудивительно, что ходовая часть во время таких поездок может испытывать чрезмерные нагрузки.

В далекую дорогу зимой: что проверить в машине

Даже учитывая все вышеперечисленные факторы, водитель не может исключить их все принципиально. Однако можно кое-что сделать, приготовив соответствующим образом автомобиль.

Герметичность. Перед дальней дорогой нужна инспекция систем, где есть жидкости. Речь идет об уровне жидкостей, стыках шлангов, патрубках, радиаторах. Протечки следует устранить, а на машине с пробегом более 150 – 200 тысяч километров в идеале стоило бы заменить все старые резиновые и пластиковые детали системы охлаждения.

Расходные детали. Тормозные колодки и шланги, шарниры подвески, приводные ремни – все, что имеет признаки значительного износа, нужно отрегулировать или заменить.

Электрооборудование: Свечные провода, разъемы под капотом, сигнализацию, лампы в фарах желательно проверить на предмет корректности работы и надежности подключения.

Топливная система. Очень желательно проверить на предмет чистоты форсунки (инжекторы) и фильтровальные сетки топливного насоса (насосов). В условиях СТО поможет диагностика двигателя сканером.

Фильтры. Выясните, сколько километров осталось до плановой замены фильтров. И если это должно произойти скоро, лучше заменить их досрочно. Дело в том, что некоторые фильтры во время далекого путешествия зимой могут забиться преждевременно – скажем, из-за неадекватного топлива на неизвестной заправке.

Шины должны быть зимними и желательно не очень стертыми (законный лимит 1,6 мм глубины протектора – критическая цифра, которой лучше не достигать). Также проконтролируйте, нет ли на боковинах порезов или выпуклостей, так как при длительном движении с полной нагрузкой такие повреждения могут привести к разрушению шины.

Если коротко

Есть одно важное правило, о котором, к сожалению, знают не все водители: перед дальним путем нельзя выполнять работы, связанные с вмешательством в системы и агрегаты машины. Потому что после таких действий растет вероятность отказа системы – даже если вы имели дело с ответственными работниками СТО. То есть мы хотим сказать, что приводить машину в порядок нужно не за день-два до запланированного путешествия, а не менее чем за неделю. После ремонта вам нужно время, чтобы вы успели "накрутить" на одометре хоть сотню километров и обнаружить возможные дефекты новых запчастей или ошибки сервисменов.