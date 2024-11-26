Что предполагает соглашение между Израилем и "Хезболлой" и возможен ли длительный мир

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После победы на выборах в США Дональда Трампа активизировались переговоры не только о завершении российско-украинской войны. На Ближнем Востоке Израиль с одной стороны и группировка "Хезболла", а также официальное правительство Ливана с другой – тоже близки к перемирию.

По сообщениям израильских и ливанских медиа, основные пункты соглашения уже согласованы, остается одобрить их на уровне правительств Израиля и Ливана. Перемирие должно завершить очередной этап конфликта между Израилем и "Хезболлой", начавшийся в октябре прошлого года.

Почему Израиль проводит военную операцию в Ливане

"Хезболла" – организация, одновременно являющаяся политической партией в Ливане и военной и террористической группировкой, почти единолично контролирует юг страны. "Хезболла" активизировала обстрелы северных районов Израиля в октябре 2023 года, когда Израиль приступил к военной операции против террористов ХАМАС в Секторе Газа.

Операция против ХАМАС стала ответом на нападение этой группировки 7 октября, во время которой погибли около 1200 и захвачены в плен более 250 человек. "Хезболла" немедленно объявила о своей солидарности с ХАМАСом и фактически открыла второй фронт, начав интенсивно обстреливать северные районы Израиля. В результате этих обстрелов оттуда было эвакуировано более 60 тысяч местных жителей.

В сентябре этого года Израиль разными способами ликвидировал почти все руководство "Хезболлы", активизировал авиаудары по объектам группировки. 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана.

Несмотря на задекларированные успехи израильской армии, "Хезболла" не прекращает обстрелы. Начиная с конца октября, США в лице спецпредставителя Амоса Хохштейна прилагают усилия, чтобы между Израилем, "Хезболлой" и Ливаном заключили перемирие.

Что предполагает сделка

Ранее издание Haaretz сообщало, что договоренность включает в себя три этапа: перемирие, после чего "Хезболла" выведет свои силы к северу от ливанской реки Литани; выход Израиля из южного Ливана; и, наконец, израильско-ливанские переговоры по демаркации спорных приграничных районов.

По данным израильского 12 телеканала, в Иерусалиме не намерены создавать буферную зону на территории Ливана, подобную той, которая существовала во время предыдущей военной операции в Ливане с 1982 по 2000 годы.

Объекты "Хезболлы" под ударом израильской авиации в южном Бейруте (фото: Getty images).

Как сообщает Haaretz, Израиль ожидает получить письмо от Вашингтона, которое подтверждает его право на применение силы, если "Хезболла" нарушит условия прекращения огня на фоне бездействия ливанских и международных сил.

Конечной целью израильской операции в Ливане был разгром военной, гражданской и экономической инфраструктуры "Хезболлы", а также обеспечение полного отсутствия вооружений и боевиков этой группировки в бывшей зоне безопасности, то есть между международно признанной израильско-ливанской границей и рекой Литани.

"Теперь уже не говорят об уничтожении "Хезболлы", а о создании условий, при которых жители северных поселений смогут вернуться домой. Надо сказать, что жители северных поселений, мягко говоря, не очень верят в то, что это соглашение обеспечит их безопасность", – сказал в комментарии РБК-Украина израильский политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеев Ханин.

Контролировать прекращение огня должен международный орган под эгидой США и других государств. Он должен действовать на основе резолюции Совбеза ООН №1701, принятой еще в 2006 году по итогам Второй ливанской войны.

"После Второй Ливанской войны резолюция Совбеза ООН 1701 г. предусматривала отведение "Хезболлы" за реку Литани и отсутствие на этой территории любого оружия, кроме официальной армии Ливана. Но правительство Ливана уже заявило, что "Хезболла" – наши братья", и оно с ними, естественно, в пользу Израиля конфликтовать не будет", – сказал Ханин.

По его словам, остается только думать, чего в этих договоренностях больше: политики, геополитики или прагматических соображений.

Удержится ли перемирие надолго

Нетаньяху планирует подать соглашение общественности таким образом, что перемирие не является компромиссом, но оно выгодно Израилю, сообщает телекомпания Kan.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что соглашение о прекращении огня с Ливаном будет зависеть от принудительных мер, которые позволят разоружить "Хезболлу" и оставить ее подальше от границы.

"Проверкой любого соглашения будут не слова или формулировки, а только выполнение двух основных пунктов, – заявил Саар в парламенте Израиля, – первое – это помешать "Хезболле" двигаться к югу за реку Литани, а второе – помешать "Хезболле" восстановить свои силы и вооружиться во всем Ливане".

По словам Ханина, в части израильского общества и политикума есть убеждение, что следующий шанс добить "Хезболлу" может появиться нескоро. Потому существует оппозиция перемирию. В частности, это ультраправые члены коалиции: министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Впрочем, сомнительно, что они заблокируют соглашение.

"Будет много всяких слов, и немного действий. Если блокировать соглашение – значит, выйти из правительства Выйти из правительства означает развал коалиции и выборы. Эти выборы г-нам Смотричу и Бен-Гвиру ничего хорошего не обещают", – отметил Ханин.

Дополнительно на все стороны конфликта давят США. При этом, по словам политолога, речь идет и о Байдене, и о Трампе.

"Трамп заявил, что он возвращается к власти не для того, чтобы начинать войны, а чтобы их заканчивать. И в Восточной Европе, и конфликты в Восточной Азии, и вот на Ближнем Востоке тоже. Нетаньяху мог открыто пикироваться с Байденом. А с Трампом он открыто конфликтовать не может. Поэтому он готовит подарок на инаугурацию – завершение военных действий в Ливане”, – сказал Ханин.

Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника в Иерусалиме сообщает: Израиль решил, что у него нет другого выбора, как согласиться на прекращение огня, частично из-за опасений, что администрация США может наказать Израиль резолюцией Совета Безопасности ООН в последние недели. Раньше любые антиизраильские резолюции блокировались Штатами из-за права вето.

Прямо сейчас проходит финальный раунд борьбы за усиление своих переговорных позиций. Израильские войска впервые с 2000 года дошли до берегов реки Литани, а "Хезболла" в свою очередь продолжает обстреливать Израиль.