Что означают санкции СНБО против финучреждений России: объяснение НБУ

"Совет национальной безопасности и обороны Украины учел наши предложения. Они легли в основу решения СНБО от 22 февраля 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения российской федерации", которое поддержал своим Указом и Президент. Это полное ограничение доступа финансовых учреждений российской федерации к рынкам и активам в Украине. Полный блок!", - написал Пышный.

По его словам, ограничения будут распространяться на банки, кредитные организации, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды и других поставщиков финансовых услуг, зарегистрированных или имеющих местонахождение в российской федерации. То есть, на весь финансовый сектор России.

"Мы должны ослаблять его всеми доступными способами. Именно финансовый сектор является стратегическим "донором" этой войны. До тех пор, пока он функционирует, до тех пор российская финансовая система эффективно выполняет свои функции, сохраняет устойчивость к кризисам, остается защищенной от существенного влияния санкций стран - партнеров "Группы семи", ведь дает простор для маневров и обхода этих санкций", - отметил глава НБУ.

Он подчеркнул, что должны быть решительными и разрезать любые "ниточки", которые еще могут тянуться через границу Украины и РФ.

"Я вижу в этом решении и пример, которым мы апеллируем к нашим партнерам - странам санкционной коалиции. Именно такой модели санкционного подхода мы ждем от них. Сейчас США, ЕС, Великобритания, Канада и другие партнеры применили полные блокирующие санкции, запрет на осуществление трансакций и отключение от системы SWIFT только к отдельным российским банкам и финансовым учреждениям", - добавил Пышный.

Он отметил, что позиция Национального банка - полная блокировка, которая должна касаться всех банков и ключевых институтов рынка РФ.

"Только так будет обеспечена возможность эффективного контроля над трансакциями с резидентами РФ и минимизированы риски обхода санкционных ограничений", - подчеркнул глава НБУ.