Что может заставить Байдена согласиться на изменение пакета помощи Украине: мнение эксперта

По мнению эксперта, сейчас шансы одобрить объединенную помощь Украине и Израилю составляют 60%.

Однако Байден вряд ли пойдет на какие-то компромиссы с представителями Республиканской партии, например по разделению помощи или уменьшению ее размера, отметил Эпштейн в комментарии изданию.

"Это может произойти, только если республиканцы объединятся в этом вопросе, что тоже сомнительно. Следует помнить, что среди республиканцев не менее половины поддерживают Украину. И даже несмотря на то, что спикер настроен скептически, вес имеет мнение большинства", - объяснил эксперт.

Но в итоге Украина, так или иначе, получит помощь, если не в объединенном пакете, то отдельно. Формат важен с точки зрения скорости выделения средств, сказал Эпштейн.

"Если они объединены, помощь Украине может быть оказана быстрее. Если они будут отдельными, Украина получит ее позже", - добавил он.

Что предшествовало

Конгресс США 1 октября принял законопроект о временном бюджете, который не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого американский президент Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств - 60 млрд долларов - хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива Байдена столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате США, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

Ранее в Белом доме заявили журналистам, что Байден подпишет бюджет для избежания "шатдауна", принятый Палатой представителей.