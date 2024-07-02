Что может испортиться, если машина долго стоит на солнце: главные опасности

Конструкторы автомобилей предусматривают разные температурные нагрузки, и пребывание на жаркой парковке тоже в целом режим штатный. Однако когда машина уже не нова или имеет хоть мелкие неисправности, картина может измениться.

Наверное, стоит напомнить, что температура под металлом кузова, например в салоне или багажнике, летом достигает 60 – 70 градусов по Цельсию. Под капотом машины, не двигающейся после поездки, этот показатель еще выше, ведь здесь ситуацию подогревает горячий двигатель. К счастью, расположенные под капотом детали рассчитаны на подобные высокие температуры, поэтому волноваться в первую очередь следует за другие компоненты.

Отделка интерьера

Отделка салона и другие расположенные в нем элементы при высокой температуре и под лучами солнца стареют быстрее, чем хотелось бы. Становятся хрупкими пластик, уплотнительная резина и изоляция проводов, понемногу выгорает цвет, отстают клеевые швы обивки, мягкие синтетические материалы впоследствии начинают растрескиваться. То есть последствия перегрева проявятся не завтра, но проявятся.

Сюрпризы при запуске

Машина, которая несколько часов простояла на солнце в жару, может запускаться с некоторыми проблемами. Пусть вас не удивляют долгое в безрезультатном вращении двигателя стартером, чихание двигателя при старте и его встряхивание. Такое бывает из-за того, что из нагретых топливных магистралей испарилось горючее, и топливному насосу нужно время, чтобы закачать новую порцию топлива из бака и стабилизировать давление в магистрали. Ситуация более вероятна, если насос пожил и частично потерял производительность – иногда в жару он может вообще забастовать.

Сигнализация и другое дополнительное оборудование

Плохо переносят жару неродные элементы автомобиля, установленные владельцем после покупки. Речь идет о разного рода дополнительном оборудовании, в частности, охранной системе, компонентах мощной "музыки", парктроник, радар-детектор, тюнинговые детали фурнитуры и т.д. И хорошо, если бы они просто расплавились, скривились и вышли из строя, так они попутно могут устроить короткое замыкание или парализовать машину из-за обесточивания отдельных систем.

Аккумулятор

Не все знают, что жара для стартерного аккумулятора так же бесполезна, как мороз. При высоких температурах усиливаются процессы саморазряда батареи, скорее "стареют" электролит и активная масса пластин в банках. Поскольку следить за уровнем электролита в аккумуляторе летом в наше время уже не принято, для неновой батареи полезным будет в летний сезон контролировать напряжение на клеммах, вовремя подзаряжать его от стационарного устройства. И старайтесь все-таки парковать машину в тени.

Багаж и минералка

Кое-что из того, что случайно оказалось в машине во время стоянки в летнюю жару, может безнадежно испортить интерьер или отделку багажника. К примеру, зажигалки, аэрозольные баллончики, упаковки с молочными продуктами, банки и бутылки с газированными напитками, перегретые в раскаленной машине, могут просто взорваться. Причем это часто происходит в момент открытия крышки багажника или бардачка. Разного рода пластиковые аксессуары, посуда, коробки, корпуса аудиоаппаратуры на солнце плавятся и деформируются, батарейки в фонарике могут потечь электролитом, а литий-ионные аккумуляторы от перегрева иногда взрываются.

Кратко

Чтобы там не обещали заводские мануалы и рекламные буклеты, согласитесь, что температура более полусотни градусов экстремальна для большинства материалов (за пределами капота, конечно). Поэтому какой бы совершенной ни была ваша машина, не стоит оставлять ее надолго под прямыми солнечными лучами жаркого дня. Если на этот раз явных неприятностей не произойдет, некоторые компоненты вашего авто могут "запомнить" устроенную им сауну и со временем в машине что-нибудь сломается без видимой причины. К счастью, в большинстве локаций, где украинские водители эксплуатируют свои машины, можно найти место для длительной стоянки в тени или под крышей.