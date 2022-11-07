Что не так с Мотор-Банком Богуслаева и могут ли его конфисковать

Что известно о Мотор-Банке Вячеславе Богуслаеве, обвиняемом в госизмене, и могут ли финучреждение национализировать или конфисковать – ниже в материале РБК-Украина.

СБУ в конце октября провела обыски и задержала экс-нардепа от Партии регионов, президента компании "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева. Ему и нескольким должностным лицам компании инкриминируют сотрудничество с РФ, в том числе передачу двигателей для российских вертолетов. Вдобавок у Богуслаева, согласно информации СМИ, нашелся российский паспорт.

Среди активов предполагаемого госпредателя есть Мотор-Банк, 100% акций которого принадлежит именно Богуслаеву. Банк кажется вполне нормальным, согласно отчетности НБУ за 9 месяцев 2022 года – зарабатывает процентный доход, больше всего тратит на зарплаты. Впрочем, у финучреждения в досье есть связи с компаниями, фигурирующими в журналистских расследованиях, а также политиками, неконкурентный тендер и риск стать неплатежеспособным.

Если изучить финансовый результат Мотор-Банка, ничего не бросается в глаза. Основные доходы банка – процентные и комиссионные, в графе других доходов нет аномальных поступлений. Так же с расходами.

В военный 2022 год банк показывает убыток – за 9 месяцев Мотор-Банк получил чистый убыток на 9,3 млн гривен. За это же время банк получил почти 56 млн чистого процентного дохода, 23,3 млн чистого комиссионного дохода и лишь 982 тысячи других доходов.

При общем объеме доходов в 98,3 млн гривен, банк отчислил 31,2 млн гривен в резервы. Всего за три квартала этого года Мотор-Банк потратил 106 млн гривен. Больше всего – на административные расходы, лидер в этой подкатегории – зарплаты персонала.

Это не значит, что банк всегда был убыточным. Мотор-Банк закончил 2021 год с чистой прибылью в 21,6 млн гривен, по данным НБУ. Общие доходы банка составили 129 млн гривен: почти 68 млн чистого процентного дохода, 45,2 млн чистого комиссионного дохода и 2,9 млн других доходов. В то же время банк имел расходы на 102,5 млн гривен, больше всего из них также административных.

Общий капитал банка составляет 267,6 млн гривен, свидетельствуют данные Национального банка. Как и у многих других банков в системе, в течение 2022 года Мотор-Банк увеличил объем депозитов: с 20,5 млн гривен в январе до почти 21 млн грн в сентябре.

2021 стал рекордным в истории Мотор-Банка по количеству транзакций публичных средств. Так, "богуслаевский" банк получил 36,99 млн гривен, большая часть из которых – транзакции для оплаты труда. Всего за последние семь лет было получено 65,37 млн гривен публичных средств в пределах 2239 транзакций. Крупнейшим плательщиком в 2022 году стало АО "Мотор Сич" - 2 транзакции на 3,3 млн гривен и более 850 тысяч гривен.

По данным досье банка на платформе Vkursi, Национальный банк применил к банку Богуслаева обременение движимого имущества на сумму 600 млн гривен в рамках генерального кредитного договора от 2019 года. Первое обременение зарегистрировано 3 августа 2022 и находится в статусе прекращения. Еще одно на ту же сумму зарегистрировано 1 сентября этого года и находится в статусе регистрации.

Речь о залоге государственных облигаций в количестве 214 458 штук стоимостью 1 000 грн за штуку со сроком действия до 8 августа и 1 сентября 2027 соответственно, включая имущественные права на будущие поступления денежных средств от их погашения и уплаты дохода.

Мотор-Банк связан с АО "Мотор Сич" и ОДО СК "Мотор-Гарант" , которые формируют группу компаний. Несмотря на то, что полный список контрагентов банка скрыт за коммерческой тайной, их можно частично увидеть через данные об обременении движимого имущества должников банка, доступные на платформе крупных данных Vkursi.

Мотор-Банк имеет обременение в статусе прекращения в виде залога движимого имущества, принадлежащего ООО "Кар-Гил" . Общая сумма обременения составляет 28,5 млн гривен. Согласно информации издания "Наші Гроші" , "Кар-Гил" является одним из поставщиков щебня для турецкой компании "Онур".

"Кар-Гилом" руководит Роман Варваров, который был уполномоченным партии "Слуга народа" по Днепропетровской области на выборах в 2019 году, а затем стал помощником нардепа Юрия Корявченкова на общественных началах.

Среди должников Мотор-Банка – ООО "Кривбасс-Щебень" , предыдущий основатель и руководитель которого Сергей Корявченков, двоюродный брат нардепа. Такое обременение действует и зарегистрировано в 2021 году, а срок его выполнения завершается 7 ноября 2022 года. Речь об обязательствах на 76 млн: обременение движимого имущества в виде права требования на сумму 3 млн гривен с депозитного счета, а также право требования процентов по депозиту.

Другое обременение в виде залога движимого имущества, принадлежащего ЧП "Аграрная компания 2004" общей стоимостью 57 млн гривен. Бенефициаром компании является Сергей Лабазюк, народный депутат IX созыва, член фракции "За майбутнє". Компания связана с группой компаний "Витагро", совокупный доход которой составил 1,4 млрд гривен за 2020 год.

В целом, зафиксировано прямую связь Мотор-Банка с 28 субъектами декларирования и еще 37 связанных с ними лиц.

Есть у Мотор-Банка и неконкурентные торги. В досье банка всего один выигранный тендер на сумму 2 гривны. Тендер инициировало КП "Волочисское коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Джерело" в Хмельницкой области. Торги были неконкурентными.

Непрозрачный комплайенс – не единственная проблема. Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз относил Мотор-Банк в список банков с повышенным риском стать неплатежеспособными. Все из-за большой доли объемов кредитов рефинансирования в фондировании.

По состоянию на 1 сентября 2022 года, Мотор-Банк имеет на балансе почти 207 млн гривен рефинансирования Нацбанка – в мае рефинансирование составило почти 440 млн гривен. При этом Мотор-Банк имеет 2,3 млрд гривен чистых активов и 200 млн уставного капитала, свидетельствует статистика за сентябрь. Это не столь большая сумма кредитов НБУ. Для сравнения: Банк Сич рефинансировался на 3,025 млрд гривен и не смог выплатить проценты по кредиту, поэтому Нацбанк признал его неплатежеспособным.

И хотя в мае у Мотор-Банка было 6,5 млрд чистых активов и 200 млн уставного капитала – чистые активы уменьшились до 2,5 млрд грн в сентябре. Однако за это время увеличился уставный капитал – до 268 млн гривен.

Нацбанк усиливает надзор за банками лиц, подозреваемых в коллаборационизме или государственной измене. Финансовые операции таких банков – под пристальным "финмониторинговым" прицелом НБУ. Внимание регулятора сконцентрировано на предотвращении вывода капитала из Украины подсанкционными лицами, связанными с такими учреждениями. Чтобы избежать внимания центробанка, игроки рынка часто выбирают прекращение деловых отношений с такими банками.

Что может быть с Мотор-Банком?

Пока информация о российском гражданстве Богуслаева фигурирует только в расследовании программы "Схемы" (Радио Свобода). Оно существует у президента "Мотор Сич" с 2000 года, а также индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ.

russian Roots, реестр компаний Украины, связанных с РФ и Беларусью, не идентифицирует Мотор-Банк как юридическое лицо с российскими корнями, опираясь на данные о гражданстве и указанное место жительства бенефициара в регистрационных данных банка. Так, свое имущество Богуслаев зарегистрировал именно на паспорт гражданина Украины: речь о 15 активных юридических лицах (в статусе "Зарегистрировано"). Сюда включены компании, чьи досье содержат сведения о Богуслаеве в статусе действующего бенефициарного владельца, учредителя, руководителя, подписанта, а также владельца акций.

В случае 10 из 15 компаний группы Богуслаев – конечный собственник или акционер. Согласно финансовым данным в досье, суммарный доход этих компаний составляет не менее 193 млн грн. Кроме банка, сюда входят страховая и медийная компании, бизнесы, работающие на рынке транспортировки, права, оптовой торговли, занимающиеся производством космических и летательных аппаратов. Кроме того, у Богуслаева есть три благотворительных фонда.

Для Национального банка важно подтвердить информацию о гражданстве в компетентных органах – только тогда у него будет повод для мер воздействия. Если они подтвердят эту информацию официально, регулятор может запретить Богуслаеву голосовать в банке.

"В случае подтверждения компетентными органами гражданства РФ у контролера АО "Мотор Сич", это будет свидетельствовать о наличии небезупречной деловой репутации, как и привлечении последнего к уголовной ответственности, и может повлечь применение меры воздействия в виде запрета использования права голоса в банке", – сообщили РБК в пресс-службе НБУ.

Но ликвидация вряд ли ожидает Мотор-Банк, даже если гражданство подтвердится. Для ликвидации необходимы серьезные причины, например, существенное нарушение нормативов (особенно если банк системно важен). Или если у банка не хватает капитала для выполнения нормативов и собственники не могут или не хотят его докапитализировать (как было с ПриватБанком).

Конфискация имущества Богуслаева судом не повлияет на текущую работу банка. Суд наложит арест только на акции, ведь они прямо принадлежат Богуслаеву, и в течение ареста с ними ничего не поделаешь.

"Арест не означает изменение собственности и никак не повлияет на банк. Разве что вкладчики могут начать забирать средства, но для них у банка достаточно ликвидности", – пояснил РБК-Украина Евгений Дубогрыз.