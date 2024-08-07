Что должны сделать владельцы, чтобы сдать выгодно квартиру в аренду

Подготовка квартиры перед сдачей в аренду

Подготовка квартиры к сдаче в аренду – важный этап, который поможет найти ответственных арендаторов и обеспечить выгодные условия аренды. Вот несколько шагов, которые следует учесть:

Уборка и ремонт. Ваша квартира должна быть чистой и аккуратной. Сделайте генеральную уборку, обращая внимание на кухню, ванную комнату и пол. Устраните любые неисправности, такие как сломанные дверные ручки, подтекание крана или проблемы с электричеством. Если стены загрязнены или повреждены, следует их покрасить или поклеить новые обои.

"Относительно небольшие затраты на ремонт в квартире помогут сделать ее более привлекательной для потенциальных арендаторов и позволит немного повысить ее стоимость. Обычно такие расходы вы возвращаете уже в первые 2-3 месяца аренды", – рассказывает Богдан Половинский.

Мебель и бытовая техника. Убедитесь, что вся мебель находится в хорошем состоянии. При необходимости замените или отремонтируйте их. Проверьте, правильно ли работают все приборы (плита, холодильник, стиральная машина). Наличие исправной бытовой техники может являться большим плюсом для арендаторов.

"Есть бытовая техника, которая может повысить стоимость квартиры. Это может быть хорошая стиральная машина, кондиционер, микроволновка и посудомоечная машина. В то же время электрочайник, утюг, пылесос и телевизор – не принципиально важны для арендаторов и не придают квартире ценности", – говорит СЕО компании по управлению недвижимостью.

Он акцентирует внимание на том, что инвестиции в качественное оборудование и мебель могут быстро окупиться. К примеру, покупка нового дивана стоимостью 20 000 грн может повысить арендную плату на 2000 грн в месяц. Таким образом, стоимость дивана окупится только через 10 месяцев, а в дальнейшем повышенная арендная плата обеспечит дополнительный доход.

Коммунальные услуги. Убедитесь, что все счетчики (электроэнергии, воды, газа) работают и правильно рассчитывают потребление. Убедитесь, что все счета за коммунальные услуги оплачены.

Безопасность. Проверьте замки на дверях и окнах. Рассмотрите возможность установки новых замков для дополнительной безопасности. Если возможно, установите сигнализацию или домофон.

Как общаться с арендаторами

Аренда квартир – это бизнес, требующий не только финансовых вложений, но и значительного внимания к коммуникации и управлению. От качества взаимодействия с арендаторами до эффективного распределения затрат на ремонт – все это влияет на успех вашего арендного бизнеса, отмечает Богдан Половинский.

Он обращает внимание, что важно быстро реагировать на вопросы и просьбы арендаторов. Это создает атмосферу доверия и помогает избежать мелких проблем, которые могут перерасти в большие недоразумения. Заботьтесь о комфорте жильцов, ведь довольный арендатор с большей вероятностью будет долговременным клиентом.

Важно системно подходить ко всем расчетам, выдерживать даты уплаты аренды и других платежей. Это поможет избежать финансовых проблем и недоверия со стороны арендаторов.

Не допускайте злоупотреблений доверием со стороны арендаторов. К примеру, регулярно проверяйте состояние квартиры и обеспечивайте соблюдение арендных условий.

О чем должен помнить арендодатель

Богдан Половинский рассказывает, что сегодня в Киеве квартиры с арендной платой до 20 000 грн сдаются очень быстро, ведь спрос превышает предложение. Однако более дорогие квартиры, например, за 30 000 грн, могут оставаться вакантными в течение длительного времени.

Часто можно услышать, что аренда недвижимости – это пассивный доход. Однако, арендный бизнес – это значительное количество работы и постоянная коммуникация с арендаторами. Идеальный клиент – тот, кто купил несколько квартир и понял, что этот бизнес требует много внимания и усилий.

Кроме того, существует стереотип, что арендодатели – это "богачи, выкручивающие руки бедным арендаторам". Однако на практике часто случается, что именно арендаторы злоупотребляют добротой арендодателей, требуя улучшений, выходящих за пределы нормального или уплачивая значительно меньше рыночной стоимости. Известны случаи, когда арендодатели даже нанимали посредников для ведения переговоров с арендаторами о повышении арендной ставки.

Правильное распределение затрат на ремонт квартиры или бытовой техники является ключевым фактором эффективности и удовлетворения арендодателя. Важно заранее договориться с арендаторами о том, кто будет нести расходы по ремонту, чтобы избежать конфликтов.