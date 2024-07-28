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Что лучше - увольнение по собственному желанию или с согласия сторон: объяснение юриста

Воскресенье 28 июля 2024 12:30
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Что лучше - увольнение по собственному желанию или с согласия сторон: объяснение юриста Что нужно знать об увольнении по собственному желанию и с согласия сторон (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При увольнении с работы люди часто сомневаются, какой вариант выбрать - по согласию сторон или по собственному желанию, ведь не всегда понимают, как это может повлиять на дальнейшее трудоустройство на новом месте.

РБК-Украина расспросило адвоката Маряна Сащука о том, какие различия между увольнением по собственному желанию и с согласия сторон, и влияет ли причина увольнения на поиски работы.

Что лучше - увольнение по собственному желанию или с согласия сторон

"То, каким образом вы уволились с предыдущей работы, не должно никаким образом влиять на новую работу, разве если человека уволили по статье. Но в Украине не любят это делать, даже когда есть основания", - говорит адвокат.

По его словам, нельзя однозначно сказать, какой вариант увольнения лучше, потому что все зависит от конкретной ситуации человека.

"При увольнении с согласия сторон инициатором может быть как работодатель, так и работник. И условия увольнения между ними соглашаются. Это значит, что человек может уволиться даже в тот же день, когда он поговорил руководством. В то время, при увольнении по собственному желанию работник должен работать еще 14 дней после того, как подал заявление", - говорит Сащук.

Соответственно, когда возникает ситуация, что человеку нужно уволиться как можно скорее, лучше договориться с руководством об увольнении с согласия сторон.

"Вместе с этим есть причины, которые дают возможность уволиться без соблюдения 14-дневного периода. Например, если человек сменил место жительства, или если его работодатель нарушил трудовое законодательство или коллективный договор, или если человек получил инвалидность, тяжело заболел и т. д. Но эти обстоятельства должны подтверждаться документально", - объясняет адвокат.

При каких условиях работника увольняют по статье:

  • прогул
  • нарушение дисциплины
  • пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
  • нарушение правил, установленных внутренним распорядком
  • совершение уголовного правонарушения

"При чем увольнение по статье никак не влияет на расчет работодателя с работником. Поэтому такому человеку выплатят всю зарплату, если он не использовал отпуск, то он имеет право на его компенсацию", - говорит Сащук.

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