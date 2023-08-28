Что лучше есть и пить во время жары: советы от Минздрава

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал о том, как улучшить самочувствие в жару, просмотрев питание и питьевой режим.

Следует включить для питания

Фрукты, ягоды и овощи

"В отличие от большинства других пищевых продуктов, во фруктах, овощах и ягодах содержится максимальный процент жидкости. Поэтому они легко перевариваются, являются источником питательных веществ и восстанавливают водный баланс", - пояснил Швец.

Он подчеркнул, что при выборе необходимо обратить внимание на растительную пищу с наибольшим содержанием воды: ягоды, арбуз, огурцы, томаты, сельдерей и болгарский перец, темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листья салата, капусты и т.п.).

Такие продукты не требуют дополнительной кулинарной обработки – так что на вас не будет влиять дополнительная тепловая энергия, которая распространяется в доме во время приготовления пищи.

В то же время растительная пища, благодаря высокому содержанию пищевых волокон и веществ под названием фруктоолигосахариды, может обуславливать дискомфорт (например, вздутие живота вследствие чрезмерного образования кишечного газа) у людей, обычно придерживающихся далекой от вегетарианской модели питания.

"Поэтому увеличивать потребление фруктов, овощей и ягод следует постепенно, употреблять их следует небольшими порциями", - добавил президент Ассоциации диетологов.

Жидкость и напитки

Лучшие источники жидкости в жару - это обычная вода, не имеющая соленого, кислого, щелочного или горького вкуса, напитки без сахара, кофеина, алкоголя и калорий.

"Если вы не занимаетесь спортом или нет физической активности высокой интенсивности или значительной продолжительности, вам не нужны напитки с дополнительным содержанием электролитов. Подобные напитки обычно также содержат слишком много сахара", - подчеркнул он.

Как понять, что существует потребность в питье

Потребность в жидкости наиболее точно отражает чувство жажды. Пейте, как только вспомните воду и почувствуете сухость во рту.

Дополнительным показателем должного количества жидкости в организме цвет мочи. Он должен быть светло-желтым. Более темные оттенки, особенно более близкие к коричневому, указывают на то, что вам стоит пить больше воды.

Обычно физиологические механизмы нашего организма предохраняют от чрезмерного содержания жидкости. Но людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, диабетом, почечной недостаточностью нужно быть бдительными, своевременно принимать свои лекарства и понимать меру в потреблении напитков, которую следует обсудить со своим врачом.

"Холодные напитки и блюда обычно приносят облегчение, когда температура воздуха слишком высока. Обращайте внимание на индивидуальную переносимость напитков со льдом и мороженого. Избегайте их избыточного количества в случае недомогания", - подчеркнул Швец.

Какой пищи следует избегать в жаркие дни

По словам диетолога, в летние дни следует ограничить:

объемные,

насыщенные жирами,

соленые блюда,

мучные изделия,

сладости.

"Переваривание подобной пищи сопровождается значительными термодинамическими эффектами, дополнительным образованием тепла. Что вместе с внешними воздействиями может негативно влиять на наше самочувствие, вызывать усталость и сонливость", - пояснил он.

Зато, по словам эксперта, следует перейти на более легкие блюда умеренного объема, которые можно употреблять чаще трех стандартных приемов пищи в периоды, когда на дворе нет жары.

Например, вместо стандартного обеда из двух блюд (борща, мяса с гарниром и салатом) лучше употребить отдельно легкий суп с салатом, а в другой прием пищи - нежирное мясо с гарниром.

Кроме того, Швец отметил, что следует ограничить количество выпитых напитков, содержащих в себе кофеин.

"Подобные напитки, особенно энергетические, могут приводить к большей потере жидкости благодаря мочегонному эффекту. В то же время количество кофеина, которое содержится в порции кофе или чая, не вызывает подобных эффектов", - рассказал он.

Летняя еда должна быть еще более сбалансированной, чем в другие времена года. Она должна содержать адекватное количество калорий, немного жира, соли и сахара. Мясные блюда следует готовить из более постных частей без дополнительного добавления жира. Обработанные продукты - от снеков до конфет - летом должны быть значительно ограничены.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия

Недомогание, особенно в сопровождении таких опасных симптомов, как:

головокружение,

значительный подъем или снижение кровяного давления,

боль за грудиной,

выраженное сердцебиение,

нарушение зрения,

речи,

чувствительности и движения в конечностях.

По словам врача, является основанием для безотлагательного обращения за экстренной медицинской помощью.

Если вы чувствуете, что плохо терпите жару и имеете даже незначительные негативные изменения в вашем состоянии - посоветуйтесь со своим семейным врачом относительно необходимых мер для лучшего самочувствия в дни с высокой температурой воздуха.

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