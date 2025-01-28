Что лучше для авто: навес, гараж или паркинг

В те дни и часы, когда авто отдыхает от своих транспортных задач, ему грозит немало опасностей. И не все из водителей догадываются, что даже проверенные места хранения на самом деле не обеспечивают ожидаемой безопасности.
О плюсах и минусах традиционных мест хранения автомобиля читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
Когда мы говорим об условиях хранения автомобиля, следует понимать о его защите от нескольких негативных факторов. Обычно нам хочется:
А в целом не будет преувеличением сказать, что выбирая "место жительства" для своего автомобиля, мы во многом определяем его судьбу и срок службы.
Вариант самый простой и доступный - оставлять машину возле дома, где вы живете, независимо, в общем дворе многоэтажки или во дворике частного сектора;
Преимущества:
- Это удобно. Машина, запаркованная у подъезда, всегда под рукой. Утром и вечером не придется шагать куда-то по скользким тротуарам, грязным лужам и темным переулкам;
- Бесплатно;
- Легко контролировать. Машину, которая всегда возле дома, можно просто увидеть из окна и убедиться: с ней все в порядке;
- На открытом воздухе машина меньше всего подвержена коррозии: лучше проветриваются и быстрее просыхают закрытые полости кузова.
Недостатки
- Уязвимость перед мелкими преступниками, которые помимо краж вещей из салона и колесных колпаков порой бьют стекла и повреждают замки дверей. Полагаться на сигнализацию не стоит, потому что обычно владелец не успевает добежать от квартиры до машины;
- Отсутствие свободного места. В больших многоквартирных домах машин всегда больше, чем паркомест во дворе;
- Риск повреждения машины детьми, животными, птицами. Не надейтесь, что с вредителя удастся взыскать материальный ущерб;
- Потребность в дополнительном времени для расчистки машины от снега и льда зимой.
Вероятно, выделять в особую категорию парковки машины на платной стоянке не стоит. Плюсов здесь будет минимум - меньше случайных вредителей и меньшая вероятность стать жертвой профессиональных автоугонщиков. А что действительно важно, так это гарантия, что оплаченное вами место всегда будет свободным.
Только на первый взгляд кажется, что это самый лучший вариант. На самом деле многое зависит от месторасположения гаража и его характеристик.
Плюсы
- Авто защищено от непогоды. А значит, лак и краска на кузове будут целее, также машину придется не так часто мыть;
- Нет риска случайных повреждений и кражи вещей из салона;
- Возможность самостоятельного обслуживания и ремонта машины.
Минусы
- Далеко от дома. Маловероятно, что гараж будет рядом с вашей многоэтажкой, но если речь идет о частном секторе, это почти идеальный вариант;
- Коррозия кузова. В гараже без хорошей вентиляции машина ржавеет более активно, чем та, которая стоит под открытым небом. Вопрос меньше касается новых автомобилей с целой антикоррозийной защитой и больше - машин возрастом более 3 - 5 лет;
- Вероятность угона не исключается: воров-профессионалов гараж не остановит. При том о факте угона водитель узнает, только посетив гараж.
Нельзя не упомянуть о подземном гараже (паркинге), дополнительные плюсы которого - расположение неподалеку от квартиры, а минусы - высокая цена.
Этот тип убежища для авто может быть расположен где угодно - теоретически даже во дворе многоэтажки, и в этом его дополнительное преимущество. Но и без привязки к локации навес имеет чем удивить.
Плюсы
- Наилучшие условия с точки зрения сохранности авто: идеальная вентиляция при защите от солнца и осадков. Под навесом машина хорошо проветривается, не подвергается перепадам температуры, следовательно, меньше подвергается коррозии и другим видам старения;
- Широкие возможности относительно места расположения - общий двор многоквартирного дома, частный двор, уголок платной парковки;
- Относительно небольшая цена сооружения.
Минусы
- Для надежной защиты от осадков нужна площадь крыши больше одного паркоместа;
- Отсутствует защита от злоумышленников и случайных повреждений животными.
Если из всех вариантов убежища для авто у вас только самый дешевый вариант в виде асфальтового пятачка под окном, не унывайте: все современные машины созданы с учетом того, что они будут жить под открытым небом. А если вы хотите, чтобы машина дольше сохраняла новый вид, чаще используйте защитные средства - восковые полироли, препараты для сохранения резины и пластика, экраны от солнца.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.