Что не так с "сигналкой": почему сама собой срабатывает охранная система авто

Наверное, многим из нас приходилось видеть, как автомобильная сигнализация то и дело поднимает сигнал тревоги без видимой причины. Владелец измучен, соседи волнуются еще больше – при том что причина действительно есть, и даже целый перечень. И на большинство из них может повлиять сам владелец.

Почему кричит "сигналка"

Следует признать, что ложные сигналы охранной системы, как и других сложных электронных систем, неизбежны. Однако, конструкторы делают многое, чтобы избежать этого, так что многократные повторные срабатывания – явление нештатное и должно насторожить владельца. И прежде всего имейте в виду, что далеко не всегда такие серии "беспричинных" срабатываний на самом деле ошибочны.

Итак, почему сама собой срабатывает автомобильная сигнализация:

- Флора и фауна . Соседские кошки, дворовые собаки, дикие белки, падающие каштаны и ветки деревьев обычно не оставляют видимых следов, поэтому сколько бы раз вы не выходили на балкон или во двор к "паникующей" машине, узнать контакт животных и растений с кузовом бывает невозможно ;

- Нежная настройка датчиков удара и наклона. Чувствительность датчиков – всегда баланс между лишними износами и риском подвергнуть машину чьим-то безнаказанным преступным действиям. То есть, если датчики настроены очень чувствительно, будьте готовы, что сильный ветер, град и шум (например, гром или мотоцикл без глушителя) спровоцируют сигнал тревоги;

- сильный ветер или осадки. Бывает, что порывистый ветер настолько силен, что раскачивает автомобиль с амплитудой, достаточной для активации даже правильно настроенных датчиков. Так же и шум авто или мотоциклистов, проносимых мимо без глушителей, может превысить порог чувствительности датчика удара (который конструктивно часто устроен по принципу микрофона);

- Падение в салоне определенного предмета . Типичный для жаркой погоды случай, когда кронштейн-присоска для телефона (или другого гаджета) отпадает от горячего стекла, стучит по торпедо – и датчик удара фиксирует это событие как преступное посягательство;

- нарушена регулировка одного из датчиков. Так называемые концевые выключатели, используемые в качестве датчиков открывания дверей, капота и багажника, должны быть правильно отрегулированы. В противном случае они могут давать случайный сигнал даже при закрытых дверях (капоте и багажнике). Сходный эффект часто дает загрязнение датчика;

- Нарушение контактов в цепях сигнализации . Чаще это бывает во влажную погоду или после ремонтных работ, когда автомеханики повредили что-то в проводке. Ненадежный контакт в цепях питания некоторые модели охранных систем понимают как попытку злоумышленника обесточить ее принудительно и делают из этого соответствующие выводы;

- Вашу охранную систему атакуют похитители . Распространенный в темное время суток прием: чтобы заставить владельца отключить охранную систему и уйти спать, преступники могут многократно вызвать ее износ. Для этого они применяют, например, пневматический пистолет или винтовку, стреляя шариками по шинам;

- посторонний источник радиосигнала (радиопомехи) . В одном частотном диапазоне с брелками охранных систем часто работают системы дистанционного управления въездными воротами и дверьми офисов. Воздействие мощного чужого сигнала на свой приемный модуль "сигналка" может воспринимать как попытку взлома и поднять тревогу.

Если коротко

Даже если охранная система одной несчастной ночи надоела вам беспричинными износами, нельзя игнорировать ее. Возможно, она как раз честно выполняет свой долг, информируя вас о посягательствах на ваше имущество. Следовательно, попробуйте наблюдать за машиной после очередного непонятного сигнала тревоги – возможно, вы увидите что-нибудь вокруг авто во время загадочного поведения "сигналки". Или как минимум переставьте машину до утра на охраняемую парковку, а уже утром будете разбираться с причиной странного поведения вашего электронного сторожа.