Что говорил Трамп об Украине и Зеленском и изменилась ли риторика за 10 лет: главные заявления

СОДЕРЖАНИЕ

Первый срок Трампа

Контакты с украинским руководством у Трампа были еще во время его первого президентского срока в 2017-2021 годах. Хотя в ходе предвыборной кампании-2016 он откровенно заявлял, что Украина ему не интересна.

"Войдет (Украина в НАТО – ред.) или не войдет, мне все равно. Войдет – прекрасно. Не войдет – прекрасно...", - заявил Трамп летом 2016-го в ответ на вопрос о своей поддержке украинской интеграции в НАТО.

Впоследствии под шквалом критики Трамп несколько откорректировал свою точку зрения и даже выступил на форуме "Ялтинская европейская стратегия", где признал, что Украина не получает от мира поддержки, которой заслуживает.

"У меня есть такое ощущение, что люди из разных частей Европы должны объединиться, чтобы помочь Украине. Мне не кажется, что Украина получает достойное уважение от других частей Европы. Но Украина полностью заслуживает этого уважения, она долго это доказывала. Так что о Германии идет речь или о других странах, я не думаю, что вы получаете поддержку, в которой нуждаетесь", – заявил Трамп.

Во время первого президентства Трампа отношения с Украиной не были приоритетом для США. С одной стороны, новый хозяин Белого дома долгое время разбирался с внутренней кухней американской политики, с другой – для него существовали другие приоритеты: Китай, Евросоюз, Иран, Северная Корея. Вместе с тем, Трамп стал первым президентом США, который предоставил Украине летальное оружие: снайперские винтовки, джавелины, радары.

Импичмент Трампу и Зеленский

Внимание к Украине в США резко возросло в 2019 году – в контексте импичмента Трампу, который пытались организовать представители Демократической партии в Конгрессе. В июле 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него Трамп якобы попросил Зеленского активизировать расследование против Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который тогда был соперником Трампа на выборах.

Трампу были выдвинуты обвинения о злоупотреблении властью и давлении на президента Украины, чтобы склонить его к вмешательству в следующие американские выборы.

Во время тех событий Зеленский старался занимать максимально нейтральную позицию и отрицал факт давления на него со стороны Трампа. Тогда американский президент удержался в своем кресле, однако по многочисленным свидетельствам, он затаил на Украину и Зеленского лично глубокую обиду, ведь именно они (по логике самого Трампа) стали для него источником длительных проблем.

Но уже через несколько лет Трамп похвалил действия Зеленского в той ситуации.

"Он (Зеленский – ред.) четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был как из стали, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного", – заявил Дональд Трамп накануне встречи с Зеленским 27 сентября 2024 года.

Предвыборная кампания 2024 года

В ходе предвыборной кампании прошлого года Трамп отметился целым рядом заявлений относительно Украины, впрочем, как правило, не очень конкретных. Главным образом Трамп критиковал политику действующего президента Байдена, используя Украину больше как повод.

Во время дебатов с Байденом в июне Трамп заявил, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, поскольку не уважал Байдена, который "показал свою слабость" во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана.

"Это был ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин увидел это, он сказал: "Знаете что, я думаю, мы зайдем", – сказал Трамп и добавил, что если бы президентом был он, этого никогда не произошло бы". Впоследствии тезис о том, что при его президентстве масштабная российско-украинская война никогда бы не началась, Трамп повторял при каждом удобном случае.

Другое направление его риторики – критика помощи Украине. В частности, Трамп неоднократно заявлял, что вместо финансирования Киева, США нужно использовать средства на собственные нужды. В то же время от него звучали заявления о необходимости предоставлять Украине не прямую помощь, а кредиты. Кроме того, он выступает за то, чтобы бремя финансирования Украины больше брали на себя европейские страны.

Но, пожалуй, наиболее известное высказывание Трампа относительно Украины касается завершения войны "за 24 часа".

"Буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", – заявил Трамп на одном из митингов.

Ближе к президентским выборам Трамп, однако, несколько изменил риторику. Сначала он заявлял, что закончит войну России против Украины "очень быстро". А после победы на выборах он вообще избегает конкретных временных дедлайнов. По словам Трампа, у него появилось понимание, что завершить войну будет сложнее, чем прекратить конфликт между ХАМАС и Израилем на Ближнем Востоке.

"Я думаю, на самом деле ситуация с Россией и Украиной будет сложнее", – сказал Трамп, комментируя урегулирование в Секторе Газа во время пресс-конференции в декабре.

В своих выступлениях на тему российско-украинской войны Трамп упоминал и о возможных методах воздействия на Киев и Москву. В частности, он прямо угрожал Путину обвалить цены на нефть до 40 долларов, а Зеленскому – давал понять, что при его каденции военная помощь Украине может быть прекращена.

Впрочем, как подробно писало РБК-Украина, пока у команды Трампа нет четкого видения, как завершить войну России против Украины.