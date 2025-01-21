Что читают украинцы: издательства назвали самые популярные жанры

Значительный вклад в популяризацию чтения среди молодежи сделали блоги в TikTok. Возрастная категория 13-20 лет сейчас является одной из самых активных аудиторий книголюбов, отметила Анастасия Сумцова, руководитель отдела маркетинга издательства "Фабула".

В связи с этим издатели пытаются адаптировать ассортимент под запросы молодых читателей.

Также, по словам книжного блогера Татьяны Гонченко, среди жанров, которые сейчас на пике популярности, доминируют фэнтези и триллеры. Однако рынок стремительно развивается в разных направлениях:

Хоррор : украинское хоррор-сообщество уже основало собственную премию.

: украинское хоррор-сообщество уже основало собственную премию. Маллописи и манга : продажи комиксов и манги устанавливают рекорды, в частности среди молодежи.

: продажи комиксов и манги устанавливают рекорды, в частности среди молодежи. Порнофэнтези : новый жанр, который привлек внимание читателей. Успех романа "Четвертое крыло" Ребекки Яррос является ярким примером этой тенденции.

: новый жанр, который привлек внимание читателей. Успех романа "Четвертое крыло" Ребекки Яррос является ярким примером этой тенденции. Поэзия: традиционно нишевый жанр также получил новую волну популярности.

Что покупают украинцы

По данным платформы "Yakaboo", в 2024 году самыми популярными категориями стали:

современная проза;

книги о персональных трансформациях;

детская литература, особенно сказки;

мифы, приключенческие романы, фэнтези, фантастика;

психологические триллеры.

Кроме того, украинские читатели все чаще покупают переводы мировых бестселлеров. Как отмечает Александр Красовицкий генеральный директор издательства "Фолио", издатели активно борются за права на перевод популярных книг, часто еще до их выхода.

Особое развитие получило направление военной литературы. Авторы - как военные, так и гражданские - делятся личными историями, отражающими опыт войны.

"Также украинцы значительно меньше интересуются книгами об "успешном успехе", зато возросла потребность в книгах на психологические темы. В частности, как преодолевать стресс, тревогу. Появилось больше биографий известных людей", - говорит исполнительный директор издательства "Наш Формат" Анастасия Никитина в разговоре с РБК-Украина.