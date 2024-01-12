Что будет со ставками по кредитам и депозитам в 2024 году: прогноз НБУ

"Мы не ожидаем существенного снижения ставок по депозитам, особенно по срочным депозитам в гривне, учитывая как раз те стимулы, которые мы предоставляем банкам с помощью нашего вспомогательного инструмента - трехмесячных депозитных сертификатов", - сказал он.

Николайчук пояснил, что в ситуации с кредитами ставки зависят преимущественно от критерия рискованности заемщиков, в то же время в корпоративном секторе ситуация с кредитоспособностью заемщиков улучшается, судя по динамике неработающих кредитов и эффективности госпрограмм кредитования.

Замглавы НБУ выразил надежду, что снижение кредитных ставок произойдет благодаря уменьшению премии за риск.

"Национальный банк вместе с партнерами разрабатывает стратегию развития кредитования, значительная часть мер которой должна быть нацелена на то, чтобы эту премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора, существенно снизить. Это наша приоритетная среднесрочная задача", - добавил Николайчук.

Ставки по кредитам и депозитам

Напомним, НБУ с 15 декабря 2023 года снизил учетную ставку, а вместе с ней и ставку по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт до 15%. В 1 п. п. снизились также другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам - до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования - до 21%.

Таким образом, банки могут размещать в НБУ средства, которые они привлекают от населения на срочные депозиты, под 19% годовых.

В то же время, по данным НБУ, в декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%.

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2023 года в национальной валюте составили 33,7% годовых. За год ставки выросли на 4,3 п.п.