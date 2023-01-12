Что будет с ценами в Украине в 2023 году: прогноз НБУ

"Кроме того, риски для инфляционных процессов и ухудшения ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 26,6% и практически не изменилась, если сравнивать с темпами роста цен в ноябре (26,5%) и октябре (26,6%). В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.

"Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Среди них: разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение производства и цепей поставок, рост производственных затрат бизнеса, ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги", - говорится в сообщении.

На инфляцию влияли и косвенные последствия войны, в частности, курсовые эффекты и ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции - именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы.

Фактическая потребительская инфляция в декабре 2022 года оказалась ниже октябрьского прогноза НБУ. Это произошло, в частности, в результате налаживания поставок в освобожденную Херсонскую область, расширение предложения продуктов питания и более низкого потребительского спроса в условиях отключений электроэнергии после серии российских терактов. Дополнительно, инфляцию сдерживало укрепление наличного курса гривны осенью и стабилизация инфляционных ожиданий, отметили в НБУ.

В 2022 году базовая инфляция выросла до 22,6%. Обработанные продовольственные товары подорожали за год на 29,3%. В декабре рост цен на соответствующие товары в годовом исчислении ускорился под влиянием увеличения производственных затрат бизнеса и все еще усложненной логистики. Так, на фоне дефицита электроэнергии дорожали продукты, производство которых энергоемко, требует термической обработки или хранения в холоде. Это мясные, молочные, масличные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. Скорее росли цены на продукты питания со значительной долей импорта в конечной продукции и сырье для нее - рыбные продукты, оливковое масло, шоколад, кофе, чай и пряности. Это было обусловлено, в частности, истощением запасов продукции и сырья, закупленных к повышению официального курса на 25% в июле и повышению затрат на логистику. Увеличение экспортных цен на подсолнечное масло повлияло на его подорожание на внутреннем рынке. Зато медленнее росла стоимость макаронных изделий, говорится в комментарии.

Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3%, незначительно ускорившись в декабре. В декабре подорожали в годовом измерении одежда и обувь, товары для дома, автомобили, игрушки, корма для животных, газеты и канцтовары, что связано с исчерпыванием запасов импортной продукции, закупленной до июльской корректировки официального курса, и ростом расходов бизнеса для обеспечения бесперебойной работы. На фоне отключений электроэнергии более высокими темпами росли цены на товары для утепления, в частности одеяла. Замедлился рост цен на товары непервоочередной необходимости на фоне слабого потребительского спроса, а также его ситуативного изменения ввиду дефицита электроэнергии. В частности, замедлился рост цен на электронику, бытовую технику, отметили в НБУ.

Темпы роста стоимости услуг по итогам 2022 года составили 14,8%, снизившись в декабре, если сравнивать с ноябрем. Последнее связано с сохранением слабого потребительского спроса, в том числе из-за влияния отключений электроэнергии. Замедлился рост стоимости услуг спортзалов, страхования автомобилей, курсов водителей и стоянок автомобилей, услуг управления многоквартирными домами, кабельного телевидения, а также туристических услуг. Зато под влиянием увеличения расходов быстрее дорожали медицинские услуги, услуги общепита и временного проживания, интернет и мобильная связь.

Сырые продукты в 2022 году подорожали на 41,6%. В декабре рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлился. Так, меньшими темпами дорожали овощи, прежде борщового набора, в частности из-за уменьшения срока реализации таких товаров в условиях отключений электроэнергии. Медленнее росли цены на мясо, что может объясняться эффектами снижения стоимости кормов, а также сложностями с хранением продукции. Притормозило подорожание яиц на фоне увеличения их предложения. Замедлился рост цен на муку, гречку и другие крупы под влиянием лучших урожаев, чем ожидалось.

"Весомым фактором замедления продуктовой инфляции в декабре стала деоккупация части Херсонской области и разблокирование поставок товаров из других областей Украины. Кроме того, сдерживающим фактором было уменьшение спроса на продовольствие со стороны заведений общественного питания на фоне отключений электроэнергии, а также изменение структуры спроса населения в сторону продовольственных товаров, которые могут долго храниться без охлаждающих приборов", - отметили в НБУ.

Административно-регулируемые цены за прошедший год выросли на 15,3%. В декабре 2022 года в годовом измерении быстрее дорожали алкогольные напитки, табачные изделия, а также включенная в государственный мониторинг фармацевтическая продукция из-за роста производственных затрат бизнеса на энергию, сырье и материалы. В дальнейшем замедлялось повышение стоимости транспортных услуг, учитывая стабилизацию цен на топливо в предыдущие месяцы. Мораторий по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжал сдерживать административную инфляцию.

Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года составили 69,4%. "Это обусловлено повышенным спросом на энергоносители со стороны населения и бизнеса вследствие необходимости автономной генерации электроэнергии в условиях ее дефицита, а также трудностями с поставкой горючего. Удорожание горючего внесло значительный вклад в ускорение инфляции в 2022 году, ведь влияло на цены широкого спектра товаров", - говорится в обзоре.