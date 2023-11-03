Что будет с ценами на продукты в Украине: прогноз до 2025 года

Потребительская инфляция в Украине стремительно снижается благодаря большему предложению продуктов питания в результате сверхблагоприятных погодных условий. Влияние больших урожаев на цены будет сохраняться в краткосрочном периоде и отражаться не только на ценах на сырые продукты питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, в ІІІ квартале 2023 года потребительская инфляция в дальнейшем снижалась (до 7,1% г/г в сентябре). Фактические темпы роста цен были существенно ниже июльского прогноза НБУ. Быстрее замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением продовольственных товаров нового урожая, в частности, овощей и фруктов, зерновых и масличных.

Предложение других видов с/х продукции, в частности зерновых и масличных, также превысило ожидания. Это обусловлено не только выше прошлогодних урожаев, но и дальнейшими логистическими и торговыми сложностями для экспорта агропродукции. Последнее вместе со снижением мировых цен на продовольствие обусловило снижение внутренних цен на с/х продукцию в Украине, а значит, и на продовольственное сырье и корма, используемые в других цепях производства, говорится в отчете.

По данным НБУ, дешевели также крупы и мука. Углубилось падение цен на подсолнечное масло. Это со своей стороны замедлило рост цен на продукты переработки масла. Медленнее дорожали молочные продукты, хлеб и мучные изделия.

Темпы удорожания яиц снизились, однако оставались высокими из-за увеличения их экспорта. Замедлился рост цен на мясо, хотя его цена также оставалась высокой под влиянием ограниченного предложения. В результате индекс цен на сырые продукты питания практически вернулся на уровень в прошлом году (рост составил лишь 0,3% г/г в сентябре). Также замедлилось подорожание обработанных продуктов питания (до 10% р/г), говорится в отчете.

Прогноз НБУ

НБУ ожидает, что продовольственная инфляция будет оставаться низкой в течение нескольких месяцев под влиянием факторов предложения. В годовом измерении со второго полугодия 2024 года она ускорится из-за низкой базы сравнения и несколько более низких урожаев, учитывая низкую вероятность повторения сверхблагоприятных погодных условий.

"Однако при отсутствии существенных шоков предложения в 2025 году продовольственная инфляция замедлится до 3%. Этому будут способствовать наращивание производства, в частности на деоккупированных территориях и разминированных прифронтовых площадях, а также стабильные мировые цены на продовольствие, рост доходов населения и возвращение вынужденных мигрантов", - говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,8%.