Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года

После сбора урожая в Украине меняется ситуация с ценами на продукты. До конца года могут подорожать молочная продукция, овощи и хлеб: на стоимость будут влиять сезонность, расходы на хранение, логистика и резервное питание из-за перебоев с электричеством. РБК-Украина расспросило экспертов, как изменятся цены и грозит ли украинцам дефицит продуктов.
После сбора урожая в Украине меняется ситуация с ценами на продукты. До конца года могут подорожать молочная продукция, овощи и хлеб: на стоимость будут влиять сезонность, расходы на хранение, логистика и резервное питание из-за перебоев с электричеством.
РБК-Украина расспросило экспертов, как изменятся цены и грозит ли украинцам дефицит продуктов.
На рынке картофеля наблюдается постепенное возобновление цен после сезонного удешевления в период массового сбора. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в сентябре средняя розничная цена картофеля составила 15,17 грн/кг, а в октябре выросла до 17,23 грн/кг (на 13,6%). По сравнению с октябрем прошлого года, стоимость увеличилась примерно на 11%.
Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка, такая динамика традиционна: после завершения активной уборки урожая объемы для немедленной продажи сокращаются, а часть продукции закладывается в хранилища.
По базовому сценарию УКАБ, до конца года средняя розничная цена картофеля может достигнуть ориентировочно 19-23 грн/кг при отсутствии существенных потерь продукции во время хранения.
В то же время, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина отмечает, что в целом на рынке сохраняется избыток предложения, а ценообразование полностью зависит от баланса спроса и возможностей покупателей.
Ситуация с овощами борщового набора пока неоднородна. По данным аналитиков, в октябре по сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, свекла – на 14,4%. Морковь подешевела на 10,3%, а цена лука осталась практически неизменной.
Это свидетельствует о том, что стоимость зависит не только от сезонности, но и качества урожая и возможностей хранения конкретных культур.
С переходом от реализации свежесобранной продукции к продажам из хранилищ расходы производителей растут, что в условиях нестабильного энергоснабжения будет сдерживать всеобщее удешевление.
В целом до конца года ожидается дальнейший рост цен на отдельные категории продуктов, однако он будет неравномерным. Наибольшие риски удорожания эксперты видят в сегментах куриных яиц, молочных продуктов, хлебобулочных изделий и тепличных овощей.
Эксперты сходятся во мнении, что ключевыми факторами, определяющими ценовую политику в ближайшие месяцы, являются:
Главным риском для прогнозируемого сценария остается фактор неопределенности – так называемые "черные лебеди", подчеркивает Пендзин. Речь идет о непредвиденных событиях, таких как повторные массированные обстрелы критической энергетической инфраструктуры или логистических центров.
Член Экономического дискуссионного клуба объясняет, что при отсутствии форс-мажоров ключевым предохранителем от резкого роста цен выступает именно рыночный баланс. Любая цена на полке – это соотношение спроса и предложения.
И если предложения на рынке пока предостаточно, то с платежеспособным спросом населения есть существенные вопросы, поскольку реальные доходы граждан не растут.
"Практически по всем позициям будет рост цен, а где-то, условно, в мае следующего года мы с вами увидим обратный сезонный процесс, который снова начнет опускать цены вниз", – говорит Пендзин.
В то же время специалисты отмечают, что в Украине сохраняется огромный избыток продовольствия из-за ограниченных возможностей экспорта через морские порты, поэтому никаких предпосылок для дефицита или экстремальных скачков цен из-за нехватки товаров нет.