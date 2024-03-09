Что будет с ценами на продукты в марте: ждать ли подорожания

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Стоимость продуктов в марте

Стоимость продуктов в начале весны может варьироваться в зависимости от многих факторов. Среди основных причин – сезонность, изменения в поставках, производстве и инфляция.

По мнению аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, в марте цены будут относительно стабильными, с незначительными колебаниями.

В целом рост потребительских цен замедляется в Украине с февраля. По данным макроэкономического обзора Нацбанка, этому способствовало наличие большего предложения пищевых продуктов в условиях более теплой погоды, эффект от значительных урожаев в прошлом году и переориентация отдельных производителей (яиц, молока) на внутренний рынок.

В то же время в НБУ отметили, что за последний месяц сократилось предложение качественной продукции (в том числе и овощей борщового набора), тепличная продукция (помидоры) стала дороже, уменьшился объем импорта из Польши (твердые сыры, кисломолочная продукция), что подпитывало инфляцию.

Как будут меняться цены весной

В ближайшие месяцы можно ожидать снижения цен на молочную продукцию и яйца.

Как рассказал в комментарии изданию аналитик УКАБ, цены на яйца с января держатся на одном уровне с незначительными изменениями в 2-3 грн (в среднем цены на яйца в начале марта составляют 59-62 грн/10 яиц). Однако уже в мае будет сезонное снижение стоимости.

Скриншот atbmarket.com

В украинских супермаркетах пока куриные яйца можно приобрести дешевле в АТБ – по цене 38 грн/десяток (1 категория), в Сильпо яйца первой категории стоят 53,49 грн, а продукция высшей категории СВ – 73,49 грн/10 яиц.

Также ближе к концу весны обрадуют и цены на молочные продукты. Закупочные цены на сырое молоко держатся стабильными 2 месяца подряд. Однако ближе к лету ожидается, хоть и не сильно значительное, но уменьшение цен как закупочных на молоко, так и конечных на молочную продукцию для потребителя.

Сейчас молоко пастеризованное 2,5% жирности в магазинах стоит:

"Ферма" бутылка 840 г – 43,9 грн , "Яготинское" – 43,7 грн (сеть Varus)

, "Яготинское" – (сеть Varus) "Галичина" бутылка 870 г – 38,9 грн, "Простонаше" – 46,29 грн (сеть Сильпо)

Скриншот shop.silpo.ua

Максим Гопка говорит, что овощи будут держаться в цене и дальше, существенное снижение начнется также только в мае, когда станет больше тепличной продукции от зарубежного и отечественного производителей.

По словам аналитика, цены на картофель будут держаться на высоком уровне, вплоть до появления первого собственного урожая.

Отметим, стоимость картофеля бьет рекорды по сравнению с прошлым годом. По данным мониторинга портала Минфин, на 1 марта 2023 стоимость картофеля составляла 10,1 грн/кг. В марте этого года картофель стоит 24,89 грн/кг в "Форе", 21,89 грн/кг в АТБ, 21,9 грн/кг в сети Varus.

Скриншот shop.fora.ua

Однако в марте цены на картофель все же снизились по сравнению с февралем 2024. Как отмечала руководитель отдела маркетинга оптового рыка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович, по состоянию на начало месяца на оптовом рынке картофель стоил 13-16 грн/кг, что на 30% дешевле чем в феврале 2024.

Снижение стоимости было связано с повышением предложения на рынке, поскольку фермеры, задерживавшие продажу в надежде на более высокие цены, начали реализовывать свои запасы из-за быстрого снижения качества картофеля на хранении.

Татьяна Попович спрогнозировала дальнейшее удешевление картофеля в пределах 7-10%, а также и тепличных овощей.

Тепличный сезон. Когда появится первый урожай

Сезон тепличной продукции в Украине может варьироваться в зависимости от погодных условий и типа выращиваемых культур.

Например, сезон садовой тепличной клубники в Украине начинается примерно в апреле, отметила Татьяна Попович. Однако в прошлом году это произошло на две недели позже чем в 2022-м из-за нетипично холодной первой половины весны.

Первые партии клубники из южных областей Украины обычно появляются на рынке по высоким ценам, которые могут снижаться с увеличением урожайности и доступности продукции.

Фото: сезон ягод начнется в апреле (Getty Images)

Руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" рассказала, что особенностью тепличной продукции в Украине является то, что сезон сбора урожая и цены на продукты значительно зависят от погодных условий, которые могут повлечь за собой отставание в росте или, наоборот, ускорить выход продукции на рынок.

Кроме того, в условиях более холодных или более непредсказуемых погодных условий, фермерам может быть труднее планировать производство и сбор урожая, что влияет на общую доступность и цены на тепличные продукты.

"Входить в сезон будем ориентировочно с конца апреля, поэтому пополнения ассортимента теплички следует ждать именно тогда", – резюмировала Татьяна Попович.