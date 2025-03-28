Что будет с ценами на овощи в Украине: прогноз на апрель 2025

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Что влияет на стоимость овощей весной

Первые весенние месяцы – период межсезонья на рынке овощей, когда запасы урожаев украинской продукции на складах уменьшаются и снижается их качество из-за длительного хранения.

Поэтому на прилавках, кроме отечественной, представлено также много импортной продукции. Таким образом, на стоимость овощей весной оказывает влияние сезонный дефицит, дополнительные расходы на импорт и логистику, инфляция.

Еще одним фактором, в частности, в этом году стали погодные условия. Ведь из-за неблагоприятной погоды пострадали урожаи ряда овощных культур, например, украинского картофеля, капусты. Урожай был низким и худшего качества.

Когда овощи начнут дешеветь и какие цены сейчас

В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозируют, что ожидать понижения цен на овощи не стоит до мая.

Продукция отечественных аграриев массово начнет появляться в конце апреля, а доля украинских овощей на рынке сейчас составляет всего 15-20%. Большинство овощей импортируется. Так, стоимость картофеля в ближайшем времени будет зависеть от импортных поставок, говорят в УКАБ.

При этом на профильном портале EastFruit отмечают, что на рынке украинского картофеля возможны ценовые колебания. В конце марта наблюдается тренд на снижение цены. Фермеры стремятся распродать запасы из хранилищ до начала полевых работ, поэтому могут снизить стоимость.

Скриншот atbmarket.com

Впрочем, цена на картофель в этом году выше, чем в 2024 в среднем на 26%. Килограмм картофеля в АТБ на 27 марта стоил 27,89 грн/кг, в сети "Сільпо" – 30,7 грн/кг, в Novus – 28,99 грн/кг.

Свекла показывает тенденцию на подорожание из-за дефицита продукции (снижение товарного качества) и высокого спроса на нее оптовых компаний и розничных сетей. Поэтому производители устанавливают более высокие цены.

В целом свекла стоит на 50% дороже, чем в прошлом году. В супермаркетах Novus цена за килограмм свеклы составляет 23,79 грн, в АТБ – 22,89 грн, в Сильпо – 25,2 грн.

Скриншот zakaz.novus.ua

Капуста и морковь также в этом сезоне побили рекорды подорожания. Из-за неурожайности и низкого качества при высоком спросе стоимость этих овощей будет оставаться высокой, однако снижение цены возможно на "некондицию".

Как пишет EastFruit, мелкие хозяйства распродают морковь из-за ухудшения ее качества. Однако фермеры, не имеющие проблем с хранением, "придерживают" качественную морковь в ожидании более выгодных ценовых предложений от покупателей.

Стоимость моркови по супермаркетам составляет: в АТБ – 19,95 грн/кг (2 сорт), 33,89 грн/кг, а мытая морковь первого сорта обойдется в 41,89 грн/кг; в Novus – 37,29 грн/кг или мытая по 48,99 грн/кг.

Капуста белокочанная стоит 44,89 грн – в АТБ; 49,4 грн/кг – в "Сильпо"; 46,69 грн/кг – в Novus.

Салатный набор. Что с ценами на огурцы и помидоры

Овощи салатного набора в продаже преимущественно импортные, хотя уже появляется украинская тепличная продукция. Однако цены "бьют по кошельку".

Огурец в Украину поставляют производители Турции, но и отечественные тепличные комбинаты выходят на рынок. Из-за высокого спроса цена будет держаться на высоком уровне до увеличения предложения. В то же время, по сравнению с прошлым годом стоимость огурцов ниже на 10%.

Скриншот silpo.ua

В АТБ огурцы из Турции продают по 109,89 грн/кг, украинские тепличные – за 119,89 грн/кг. В "Сильпо" огурец короткоплодный стоит 126 грн/кг (Турция), а украинские огурцы "Эстафета" – 229 грн/кг.

Помидоры на рынке тоже тепличные импортные из Турции. Их стоимость ниже прошлогодней. Причиной стабильные поставки при невысоких темпах сбыта.

Скриншот atbmarket.com

Цены на томаты: в АТБ – 94,89 грн/кг, в "Сильпо" – от 108,9 грн/кг; в Novus – от 104 грн/кг.

При подготовке использовались информация от аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, публикации портала EastFruit, данные сетей украинских супермаркетов.