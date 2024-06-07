Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения света

Содержание:

"Индекс борща" падает. Что происходит со стоимостью овощей

Цены на овощи в Украине сейчас стабильны и фактически соответствуют прошлогодним.

Своеобразным индикатором стоимости потребительской корзины украинца является "индекс борща" – совокупная цена продуктов, необходимых для приготовления блюда. Если сравнивать во сколько обойдутся овощи на борщ летом 2024 и в 2023-м, то дешевле будет сварить его сейчас.

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что стоимость картофеля и свеклы выросла, однако существенно подешевели капуста, лук и морковь.

Фото: борщевой набор овощей в 2024 году стоит дешевле (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на оптовом рынке за год изменились следующим образом:

Капуста: стоимость снизилась в 4 раза, с 36,5 грн/кг до 8 грн/кг.

стоимость снизилась в 4 раза, с 36,5 грн/кг до 8 грн/кг. Картофель : стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг.

: стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг. Свекла: стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг.

стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг. Лук: стоимость снизилась в 2 раза, с 45 грн/кг до 26,5 грн/кг.

стоимость снизилась в 2 раза, с 45 грн/кг до 26,5 грн/кг. Морковь: стоимость снизилась в 2 раза, с 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Таким образом, основные овощные ингредиенты для борща в прошлом году стоили 142,5 грн, а в июне 2024 – 103,5 грн.

Салатный набор и ягода. Прогноз цен на лето

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка также отмечает, что овощи продаются по прошлогодней стоимости, и цена будет постепенно снижаться соответственно сезонности.

Эксперт рассказал, что сейчас увеличивается предложение огурцов, что снижает общую цену. В настоящее время оптовая цена составляет 36 грн/кг.

В супермаркетах огурцы стоят чуть дороже. РБК-Украина промониторило цены: в АТБ – 47,89 грн/кг, в "Сильпо" – 45 грн/кг, в Varus – 46,9 грн/кг, на рынках цена составляет от 45 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

По прогнозу Максима Гопки, помидоры начнут дешеветь уже с середины июня, сейчас цена – 65 грн/кг (опт).

Стоимость в магазинах такая: АТБ – 68,89 грн/кг, Varus – 94,9 грн, Novus – 69,99 грн/кг. На рынках столицы помидоры стоят в среднем от 75 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Как говорит эксперт, приятно удивило предложение клубники в этом сезоне, что отражается и на цене – 40 грн/кг (опт). Практически вся ягода от украинского производителя.

В супермаркетах цены пока достаточно высокие: 109,9 грн/кг – в Varus, 111,8 грн/кг – в "Сильпо", 99,98 грн/кг – в Novus. Однако на столичных рынках и ярмарках 6 июня можно было купить клубнику за 60 грн/кг (ягоды небольшого размера). На крупную клубнику цена стартует от 70 грн за килограмм.

Фото: цены на клубнику снижаются (Getty Images)

Повлияют ли отключения света на цены

Цены на сезонные овощи и фрукты летом могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и снабжение, а также энергетические затраты.

Из-за повреждений критической инфраструктуры в результате обстрелов РФ состояние украинской энергетики сейчас очень сложное. Участились отключения света, выросли тарифы на электричество. Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией. Следствием этого был рост стоимости продуктов, ведь производители закладывали в цену дополнительные затраты.

РБК-Украина расспросило экспертов, повлияют ли перебои со светом на стоимость овощей и фруктов в этом году.

По мнению Татьяны Попович, если будут частые отключения света, цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц. Аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость овощей и фруктов.

Со своей стороны Максим Гопка отметил, что рост цен из-за отключения электричества был характерен в холодный период времени с января по май в 2023 году. В настоящее время затраты на генераторы в теплицах будут не существенными, ведь расходы минимальны. Поэтому сейчас это не должно значительно повлиять на себестоимость.

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, комментарии аналитика УКАБ Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" во Львове Татьяны Попович.