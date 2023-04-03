Что будет с ценами на гречку в Украине: прогноз Минагрополитики

Цены на гречку в Украине в 2023 году останутся на том же уровне, который сформирован сейчас. С июня возможно даже понижение цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Высоцким в эфире телемарафона.

Как отметил министр, согласно предварительным прогнозам, ожидается почти аналогичная по сравнению с прошлым годом площадь посева гречихи.

"Это означает, что снова будет выращено гречки более чем достаточно для внутреннего потребления. Не будет потребностей импорта, и как результат - не будет оснований для роста цены", - сказал он.

Высоцкий сообщил, что стоимость "ожидается в сформировавшемся сегодня ценовом коридоре, даже может быть определенное удешевление, но это уже поймем по факту фиксации посевных площадей в июне".