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Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

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Украина, Пятница 28 октября 2022 11:35
Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ Фото: цены на бензин вырастут еще на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост цен на топливо в Украине существенно замедлялся (до 66,2% в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

"В дальнейшем горючее будет дорожать медленнее (до 20% за год). С одной стороны, цены будут сдерживать постепенное снижение мировых цен на нефть. С другой - ожидаемый возврат системы налогообложения топлива на довоенный уровень будет сохранять цены высокими", - говорится в отчете.

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

По прогнозу НБУ, эффекты переноса высоких цен на топливо будут продолжаться и дальше, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию.

Напомним, Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в сентябре 2022 года. По сравнению с августом 2022 бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривен за литр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,0% до 53,1 гривен за литр.

При этом сжиженный газ для автомобилей подешевел на 4,0% до 26,1 гривен за литр.

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Цены на бензин Национальный банк Украины
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