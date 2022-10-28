Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Рост цен на топливо в Украине существенно замедлялся (до 66,2% в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

"В дальнейшем горючее будет дорожать медленнее (до 20% за год). С одной стороны, цены будут сдерживать постепенное снижение мировых цен на нефть. С другой - ожидаемый возврат системы налогообложения топлива на довоенный уровень будет сохранять цены высокими", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, эффекты переноса высоких цен на топливо будут продолжаться и дальше, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию.