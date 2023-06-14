Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы

Курс доллара

По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 40,04 грн/доллар.

Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины - 39,43 грн/доллар (данные за май).

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривен до минимума с июня прошло года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,5%.

Инфляция

Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.

Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины - 11,2% (данные за май).

Отметим, в мае инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. НБУ ожидает, что к концу года она буде меньше 15%, а в 2024 году меньше 10%.