Что будет, когда Израиль достигнет своих целей в операции против "Хезболлы": ответ эксперта

Успех израильских войск на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла" даст Израилю несколько лет передышки. Но Иран может возобновить свои вооруженные группировки.

"Если говорить о ХАМАСе и "Хезболле", то я скажу так, что если Израиль добьется своей цели, то он будет иметь передышку на 10-15 лет. Но не больше, извините. Потому что разговоры, которые ведутся вокруг нынешней ситуации на Ближнем Востоке, они же не затрагивают ключевой вопрос", - считает Бессмертный.

По его мнению, пока политика Ирана не будет меняться, к тому времени Израилю необходимо быть готовым 24 часа до начала войны.

"Она может начаться уже не по причине активной деятельности ХАМАСа. Возможно, через некоторое время не по причине активной деятельности "Хезболлы". Ну это еще джихадисты, которые находятся в Сирии, часть в Египте. Есть еще хуситы, которые точно так же относятся к прокси сил Ирана. В конце концов, иранскому КСИРу (Корпус стражей исламской революции - ред.) ничего не стоит купить себе еще несколько подобных прокси сил и оснастить их таким, а может и большим количеством ракетных комплексов, ракет подготовить, беспилотников", - рассказал эксперт.

С его точки зрения, то, что делает на сегодняшний день Израиль - должно вызывать уважение. Ведь это едва ли не единственное государство и его руководство, которое действительно понимает, с чем оно имеет дело.

"Они прекрасно осознают, что кто бы то ни был - Яхья Синвар или Хасан Насралла, они есть муртады, или были, в руках фундаменталистского режима в Иране. И потому либо Израиль добивается как можно более плотной ликвидации этих террористических организаций, либо граждане Израиля будут ходить под угрозой террористического акта, подобного 7 октября прошлого года, постоянно", – подчеркнул он.

Однако Бессмертный озабочен разговорами вокруг того, как правильно или неправильно действует Израиль.

"Израиль защищается. Он защищается, потому что он понимает и ХАМАС, и "Хезболла", и хуситы, и джихадисты, и ИГИЛ – это все террористические организации. Они права на существование просто не имеют. А если какие-то политические силы или государства, они решили ждать, пока террор придет на их территорию, для них это и для их общества обойдется очень дорого", - отметил он.

Что предшествовало

В последние недели возросло количество перестрелок между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном. В частности, в субботу, 28 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу .

А в ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступил к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против "Хезболлы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .