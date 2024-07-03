Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз экспертов

Как отмечается в публикации, доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 года составляет 20,5 тысяч гривен, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22-23 тысяч гривен. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хотя и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы.

По прогнозу замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, дальнейшая динамика доходов населения будет умеренной, а дифференциация зарплат будет расти. Как следствие - покупательная способность будет стагнировать, а при медленном возобновлении экономической активности (например, из-за распространения отключений электричества) - может уменьшаться.

Президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики (2019-2020) Тимофей Милованов констатирует: рынок труда демонстрирует признаки постепенного обновления, но все еще далек от довоенных показателей. Количество новых вакансий стабилизировалось на уровне около 90% от среднего показателя 2021 года, а уровень безработицы, хотя и снижается, остается высоким - 15,3% в мае 2024 года. Ожидается, что в течение следующих шести месяцев этот показатель может снизиться до 14-14,5%.

По прогнозу исполнительного директора, руководителя Центра исследований современного общества Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, нехватка персонала на рынке труда будет сохраняться и, вероятно, будет усиливаться. На сегодняшний день это еще не драматичная проблема для бизнеса и государства, поскольку сократилась и сама экономика. Но со временем, если экономика начнет расти более быстрыми темпами, дефицит персонала может стать ощутимой проблемой.