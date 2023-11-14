Что будет с заочкой и НМТ? Главное о реформе системы образования в Украине

Заочка остается?

8 ноября парламент принял законопроект №10092 об особенностях вступительной кампании 2024. Накануне документ широко обсуждали, ведь в тексте предлагалось ликвидировать заочную и вечернюю формы получения образования в вузах со следующего года. К тому же в Минцифры анонсировали введение дистанционной формы обучения вместо заочной.

Однако перед голосованием Комитет ВР по вопросам образования исключил вышеперечисленные нормы из проекта закона. Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать в учебные заведения Украины на соискание степени магистра или бакалавра по трем формам образования – дневной, заочной и вечерней.

Однако следует отметить, что норма об отмене заочки содержится еще в одном проекте закона №10177 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании". Он был утвержден Кабмином 20 октября.

В правительстве объясняют необходимость изменений тем, что из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны заочная и вечерняя формы получения образования фактически утратили актуальность, трансформировавшись в дистанционную.

"Именно поэтому с 2024 года предлагаем отказаться от заочной и вечерней форм обучения, которые у нас остались со времен СССР, и перейти к понятной в ЕС дистанционной форме. Обращаем внимание, что в европейском пространстве заочной формы вообще нет", – говорится в решении Кабмина.

В настоящее время законопроект правительства предоставлен на ознакомление ВР.

Количество предметов НМТ увеличили

В 2024 году украинские выпускники снова будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) – компьютерный онлайн-тест, сначала войны заменивший ВНО.

Однако количество предметов, по которым будут проводить тестирование, увеличили до 4-х. Также увеличено количество обязательных предметов.

Фото: предметы на НМТ 2024 (facebook.com/UAMON)

На НМТ 2024 будут обязательными следующие 3 предмета:

украинский язык;

математика;

история Украины (добавили).

4-й предмет можно будет выбрать из следующего перечня:

украинская литература;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык;

биология;

география;

физика;

химия.

Как пояснили в МОН, историю Украины добавили в список обязательных, ведь этот предмет чаще всего выбирали в последние годы и его результаты можно использовать для поступления на специальности разных направлений – как гуманитарных, так и технических.

Особенности НМТ и вступительной кампании 2024

На сдачу каждого предмета теста у ученика будет 60 минут. Все время разделят на два блока по 120 минут каждый – по 2 предмета с перерывом между ними.

В МОН отмечают, что такая модель НМТ будет учитывать ситуацию с безопасностью. Ведь участникам, которым нужно преодолеть значительное расстояние до пункта тестирования, нужно только один раз явиться в экзаменационный центр. А те, кто будет сдавать тестирование за границей, смогут это сделать в местных экзаменационных центрах.

При этом пробного НМТ в 2024 году не будет. Украинский центр оценивания качества образования проинформирует участников о специфике тестирования, а также обнародует демонстрационные варианты тестов.

Конкурсный отбор в вузы будут проводить по результатам внешнего независимого оценивания 2021 или вступительных тестов НМТ 2022-2024 годов.

Прекращается набор младших бакалавров

В 2024 году не будет проводиться набор абитуриентов для получения степени образования младшего бакалавра (норма принятого законопроекта №10092).

Решение было принято для оптимизации структуры набора поступающих и развития междисциплинарных образовательных программ. Планируется, что отсутствие набора младших бакалавров будет способствовать модернизации заведений высшего образования.

Отметим, младший бакалавр – степень предвысшего образования, подтверждающая способность лица выполнять специализированные задачи в определенной области профессиональной деятельности.

Его можно получить преимущественно в профессиональных колледжах, а также в учреждениях профессионально-технического образования и высшего образования, если у них есть соответствующая лицензия на подготовку. Степень младшего бакалавра была утверждена в июне 2019 года.

ГИА отменили

В 2024 году не будет проводиться Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников всех степеней среднего образования.

Ученики и ученицы 4-х, 9-х и 11-х классов не будут сдавать ГИА. При этом НМТ будет обязательным только для абитуриентов.

То есть если 11-классник не планирует поступать в высшее образование, ему не нужно будет сдавать Госаттестацию и Национальный мультипредметный тест.

Фото: ГИА не будет в 2024 году (facebook.com/UAMON)

В следующем году состоится пилотирование инструмента ГИА после 4 класса среди ограниченного количества учеников. Однако в МОН отмечают, что аттестация в 4-м классе не влияет на дальнейшее обучение, а необходима для мониторинга качества образования и корректировки образовательной политики.

Что известно о реформе образовательного процесса

Правительство намерено внести существенные изменения в систему высшего образования Украины. Наработки по образовательной реформе были изложены в вышеупомянутом законопроекте №10177, который находится на рассмотрении парламента.

Кроме перехода на дистанционное обучение с заочной и вечерней или даже дневной форм предлагается:

Возможность регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4-х. Или получить степень за более длительный срок – за 6 лет.

Возможность выбирать конкретную специальность. Студенты смогут выбирать специальность после года обучения, а не перед поступлением.

Фиксированное количество занятий в аудитории. Определено обязательное количество практических занятий и лекций в аудитории. Ранее этот показатель не регулировался и студенты некоторых вузов были вынуждены прорабатывать дисциплины фактически самостоятельно.

Курсы по выбору. Станет меньше выборочных курсов для регулируемых специальностей и свобода действий для нерегулируемых. Студенты смогут выбирать больше курсов – от 25 до 50% на выбор.

Фото: предлагаемые изменения в систему высшего образования (mon.gov.ua)

В правительстве подчеркнули, что эти реформы имеют цель оптимизировать украинское высшее образование до европейских стандартов и обеспечить большую свободу действий для студентов.