Что будет с экономикой Украины и ценами: НБУ планирует обновить прогноз

ВВП

Как отметил Николайчук, НБУ прогнозирует экономический рост на уровне 3% в 2024 году, что вкладывается в диапазон консенсус-прогноза (2,5-4%).

По его словам, ключевые факторы, определяющие экономическую динамику:

ситуация на фронте и возможности защитить бизнес и население от терроризма РФ;

восстановление энергетического сектора;

влияние миграции и мобилизации на трудовой потенциал

Николайчук заявил, что риски частично они нивелируются лучше ожидаемой ситуации в первые 5 месяцев года.

Все острее ощущаются ограничения со стороны предложения, в частности из-за дефицита рабочей силы и нехватки мощностей по генерации электроэнергии. В то же время инвестиции в бесперебойность работы энергетической инфраструктуры со стороны бизнеса, центральных и местных властей могут дать краткосрочный толчок для экономической активности, сказал он.

Инфляция

Николайчук заявил, что фактическая инфляционная динамика несколько ниже ожиданий НБУ, в то же время базовая инфляция близка к прогнозу. НБУ ожидает, что инфляция умеренно ускорится в 2024 году и вернется в целевой диапазон (5%) в последующие годы. Большинство прогнозов аналитиков и участников рынка близки к этим оценкам НБУ.

Финансирование

Как заявил Николайчук, закрытие бюджетных нужд является вполне реалистичной задачей для Министерства финансов, учитывая около 38 млрд долларов ожидаемой международной финансовой помощи в текущем году и потенциал внутреннего рынка заимствований.

Международные резервы прогнозируются на уровне 42-43 млрд долларов по итогам 2024 года.

"Ситуация с внешним финансированием пока выглядит существенно лучше по сравнению с апрелем, в частности, учитывая недавнее политическое заявление стран G7 о выделении Украине 50 млрд долларов из-за механизма ускорения получения доходов от обездвиженных активов РФ. В то же время для их фактического получения впереди еще много технических консультаций и политико-дипломатической работы", - сказал Николайчук.