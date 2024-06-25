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Что будет с экономикой Украины и ценами: НБУ планирует обновить прогноз

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в июле традиционно обновит макропрогноз. В настоящее время превалируют риски в сторону ухудшения прогноза роста экономики.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии.

ВВП

Как отметил Николайчук, НБУ прогнозирует экономический рост на уровне 3% в 2024 году, что вкладывается в диапазон консенсус-прогноза (2,5-4%).

По его словам, ключевые факторы, определяющие экономическую динамику:

  • ситуация на фронте и возможности защитить бизнес и население от терроризма РФ;
  • восстановление энергетического сектора;
  • влияние миграции и мобилизации на трудовой потенциал

Николайчук заявил, что риски частично они нивелируются лучше ожидаемой ситуации в первые 5 месяцев года.

Все острее ощущаются ограничения со стороны предложения, в частности из-за дефицита рабочей силы и нехватки мощностей по генерации электроэнергии. В то же время инвестиции в бесперебойность работы энергетической инфраструктуры со стороны бизнеса, центральных и местных властей могут дать краткосрочный толчок для экономической активности, сказал он.

Инфляция

Николайчук заявил, что фактическая инфляционная динамика несколько ниже ожиданий НБУ, в то же время базовая инфляция близка к прогнозу. НБУ ожидает, что инфляция умеренно ускорится в 2024 году и вернется в целевой диапазон (5%) в последующие годы. Большинство прогнозов аналитиков и участников рынка близки к этим оценкам НБУ.

Финансирование

Как заявил Николайчук, закрытие бюджетных нужд является вполне реалистичной задачей для Министерства финансов, учитывая около 38 млрд долларов ожидаемой международной финансовой помощи в текущем году и потенциал внутреннего рынка заимствований.

Международные резервы прогнозируются на уровне 42-43 млрд долларов по итогам 2024 года.

"Ситуация с внешним финансированием пока выглядит существенно лучше по сравнению с апрелем, в частности, учитывая недавнее политическое заявление стран G7 о выделении Украине 50 млрд долларов из-за механизма ускорения получения доходов от обездвиженных активов РФ. В то же время для их фактического получения впереди еще много технических консультаций и политико-дипломатической работы", - сказал Николайчук.

 

Напомним, в апреле НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году с 3,6% до 3,0% из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. В то же время, НБУ улучшил прогноз по инфляции на конец года с 8,6% до 8,2%.

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