Что будет с долларом: от чего зависит курс и чего ждать в декабре

Как отметил эксперт, текущие колебания (ежедневные) и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке будут в приемлемых пределах 0,3-0,5 грн. Ожидается увеличение предложения на наличном рынке.

В то же время, на межбанковском рынке курсовые колебания могут быть в достаточно широком коридоре: 36-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро, текущие колебания сохранятся на уровне 0,2 грн, прогнозирует он.

Какие факторы будут влиять на валютный рынок

По мнению Лесового, одним из главных и крайне важных факторов, на основе которого будут формироваться курсы, является соотношение спроса и предложения, прежде всего, на безналичном рынке.

"Вполне возможно, что НБУ может дать больше "свободы" межбанку, что окажется в более динамичном, но разновекторном изменении курсов валют. Однако по всем признакам каких-то отчаянных курсовых скачков или падений ожидать не стоит", - сказал он.

Банкир предполагает, что постепенно начнется реализовываться очередной этап либерализации валютного рынка, заключающийся в сокращении "множественности курсов" (уменьшении разницы между безналичным, банковским и курсом обменников).

"Тем более конъюнктура будет достаточно благоприятной: в декабре традиционно увеличивается предложение на наличном рынке, ведь часть граждан, чтобы сделать необходимые покупки к праздникам, решают обменять валютные сбережения. Соответственно, рост предложения над спросом может повлиять на курсы на наличном рынке", - сказал он.

По его словам, вполне возможно, что межкурсовая разница сократится с нынешних 1-1,5% до 1-0,7%. "Однако пока говорить о закладке нового тренда рано - в декабре это скорее будет "сезонным", то есть временным явлением", - добавил Лесовой.

Влияние международной помощи на рынок

Как отметил Лесовой, международная финансовая помощь позволяет Украине преодолевать трудности военного положения, ведь в течение 2023 года почти 50% всех поступлений в общий фонд госбюджета составил именно макрофин. "Кроме того, если взглянуть на цифры бюджета на 2024 год, понимаем, что дефицит почти в 1,5 трлн грн смогут покрыть деньги стран-партнеров. Отсюда и озвученные цифры от украинских чиновников о необходимости 41 млрд долларов на 2024 год", - сказал он.

По его словам, год еще не завершился, многие вопросы находятся в решении (объем и источники финпомощи), однако и опасений, высказываемых в медиа, стало все больше. "Сейчас важно подойти к этому вопросу более прагматично, с холодной головой. Международные партнеры, и это почти аксиома для многих, вряд ли оставят Украину без поддержки", - сказал он.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка считает, что курс валют будет зависеть не только от международной помощи. "Стоит сказать, что ряд факторов, также влияющих на валютный рынок: это и развитие экономики страны в сверхсложный военный период, объемы и возможности осуществлять экспорт (например, это касается блокирования украинско-польской границы), положение дел на фронте, возможные последствия вражеских обстрелов, психологическая устойчивость общества к новым вызовам войны и тому подобное", - добавил банкир.