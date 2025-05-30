Что будет с долларом в мире и какие есть альтернативы: что говорят в НБУ

Развитие новых технологий уменьшает необходимость иметь одну глобальную валюту. В то же время ни одна из альтернатив не сдвинет доллар с пьедестала.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine.
Как отметил Николайчук, тренд на ослабление роли доллара как глобальной резервной валюты начался где-то в 2015 году, когда доллар достиг своего пика.
"При этом на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в этой роли. Поэтому в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, понемногу будут ослаблять эту его роль", - сказал он
По его словам, Соединенные Штаты, вероятно, будут оставаться крупнейшей экономикой мира. Финансовые рынки в США и рынки в долларах будут оставаться ведущими.
В то же время высокий дефицит государственного бюджета, высокий государственный долг, широкое использование финансовых санкций властями США, а также последние нападки на независимость центробанка Соединенных Штатов (ФРС) постепенно подрывают веру в доллар.
"Это создает предпосылки для поиска каких-то альтернатив. Ни одна из этих альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала", - добавил Николайчук.
Замглавы НБУ считает, что на региональном уровне мы можем увидеть и усиление роли евро, и усиление роли китайского юаня.
"Возможно даже, я не исключаю, что увеличится роль, например, бразильского реала, если мы говорим о регионе Южной Америки. Также будет усиливаться роль криптовалют. Однако не настолько, чтобы, опять же, столкнуть доллар с этого пьедестала", - сказал он.
По его словам, каждая из этих альтернатив имеет свои очень существенные слабости, которые не позволяют этим валютам существенно увеличить свой вес. В то же время развитие новых технологий, платежных систем, информационных технологий, уменьшает необходимость иметь одну глобальную валюту для обеспечения эффективности международных расчетов.
"И именно с этим я связываю возможность того, что на региональном уровне доллар будет терять свою силу", - добавил Николайчук.
Напомним, Украина в процессе вступления в ЕС возьмет на себя обязательства перейти на евро. В то же время такой перспективы начнется лишь через 10-15 лет.
Сейчас основной валютой в Украине является доллар. Официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.
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