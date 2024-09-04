В еще одной стране ЕС недовольны темпами трудоустройства украинцев: детали

Сколько украинцев вышли на австрийский рынок труда и с какими препятствиями они сталкиваются в поиске работы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на kurier.at .

Работу в Австрии нашли почти треть трудоспособных беженцев

На начало 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины, две трети из них – женщины. Около половины беженцев (45%) поселились в Вене.

Трудоустройство беженцев из Украины в Австрии происходит медленно, несмотря на свободный доступ к рынку труда, отмечают местные чиновники. Согласно последним данным Службы занятости Австрии (AMS), на конец июля 2024 года были трудоустроены 21184 гражданина Украины, а на конец августа на учете как безработные состояли 6016 граждан Украины со статусом защиты.

"Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть довольны уровнем занятости лишь около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу", - заявил гендиректор службы Йоханнес Копф.

По данным на конец марта 2024 года уровень занятости среди украинских беженцев в возрасте от 15 до 64 лет составил 29,1%. Больше всего украинцев нашли работу в Форарльберге – 49%, меньше всего – в Вене (21,9%).

Больше всего украинцев работают в гостиничной сфере, общественного питания и розничной торговли. Более трети трудоустроеных - в Вене.

Фото: Собеседование на работу (freepik.com)

Какие препятствия для трудоустройства украинцев: опрос

Инсбрукский университет по заказу AMS провел исследование по интеграции беженцев из Украины в рынок труда, чтобы подробнее проанализировать проблемы. В опросе приняли участие 531 беженец и эксперты рынка труда.

Основные результаты исследования следующие:

Квалификация: три четверти опрошенных заявили, что у них академическая квалификация. Образование людей, состоящих на учете для трудоустройства, демонстрирует другое распределение: 32% отмечают, что у них высшее образование.

Знание немецкого языка: 46% респондентов ответили, что хорошо читают на немецком, но только менее 20% имели навыки письма и устного общения.

46% респондентов ответили, что хорошо читают на немецком, но только менее 20% имели навыки письма и устного общения. Намерение остаться: около 50% опрошенных хотели бы остаться в Австрии навсегда, 12% - по крайней мере на несколько лет, около 25% не определились.

около 50% опрошенных хотели бы остаться в Австрии навсегда, 12% - по крайней мере на несколько лет, около 25% не определились. Обязанности по уходу : 69% людей трудоспособного возраста – женщины, которым часто приходится ухаживать за детьми или пожилыми людьми.

: 69% людей трудоспособного возраста – женщины, которым часто приходится ухаживать за детьми или пожилыми людьми. Доход: Ситуация с доходом очень нестабильна для двух третей опрошенных, поскольку значительную часть дохода домохозяйства составляют выплаты базовой поддержки. За ними - частичная занятость и неквалифицированная работа.

Ситуация с доходом очень нестабильна для двух третей опрошенных, поскольку значительную часть дохода домохозяйства составляют выплаты базовой поддержки. За ними - частичная занятость и неквалифицированная работа. Не трудоустроены: проходили обучение 27% мужчин и 14% женщин, но не могли найти работу приблизительно 20% опрошенных, у 13% не их обучение не было признано. 16% женщин не работают из-за обязанностей по уходу.

Опрошенные эксперты основным препятствием для интеграции на рынок труда назвали разрешение на временное проживание. Также - незнание немецкого языка, непризнание профессиональной квалификации, отсутствие мест для уходу за детьми и ограниченную мобильность.

Ранее о низких темпах трудоустройства украинцев заявляли правительства Германии и Швейцарии. Там вышли на работу около 20% трудоспособных украинских беженцев.