Еще одна Венгрия? Станет ли Румыния новым проблемным соседом Украины после выборов

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Румыния с начала полномасштабного вторжения России остается важным, хоть и не всегда публичным союзником Украины. Через румынские порты Украина смогла прорвать морскую транспортную блокаду РФ. Бухарест дает Украине оружие, а также принимает беженцев. Однако позиция Румынии, по крайней мере частично, может измениться не в пользу Украины уже в ближайшие недели.

В длинном ряду выборов этого года по всему миру, состоявшихся в 2024 году, румынские считались одними из относительно спокойных. Две ведущие партии – Национальная либеральная (PNL) и социал-демократическая (PSD) – должны были бы соревноваться за власть в стране. На президентских выборах 24 ноября и парламентских – 1 декабря.

Президентские выборы преподнесли сюрпризы. Вопреки всем опросам, оба кандидата от двух топ-партий – действующий премьер-министр Марчел Чолаку (PSD) и бывший глава правительства Николае Чуке (PNL) не смогли даже пройти во второй тур.

За президентское кресло борются "независимый" радикальный ультраправый кандидат Келин Джорджеску, набравший 22,94% голосов, и проевропейская (и проукраинская) оппозиционерка из Союза спасения Румынии (USR) Елена Ласкони (19,18% голосов).

Кто вышел во второй тур выборов президента

Джорджеску открыто заявляет о своих ультраправых взглядах и даже бравирует ими. В частности он прославляет времена, когда Румыния была союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Также он называл войну России против Украины следствием "сговора американских производителей оружия".

Вместе с тем после успеха в первом туре выборов он начал корректировать свою позицию. К примеру, 27 ноября политик отрицал упреки в свой адрес, что якобы он хочет вывести Румынию из НАТО и Евросоюза.

"Я никогда этого не говорил. Но я говорил, что хочу вести переговоры и ставить национальные интересы во главу угла. Мы не можем принять все, обо всем нужно говорить в пользу румынского народа, независимо от того, входите ли вы в какой-нибудь клуб", – заявил Джорджеску.

Консенсусное мнение румынских и европейских медиа – высокий результат Джорджеску стал возможным благодаря протестному голосованию и страху войны у части избирателей, недовольных мейнстримными партиями, а также из-за удачного использования кандидатом Тик-Тока.

"С внезапно выстрелившим кандидатом в президенты Румынии Европа получила фактически третьего "голубя мира" наряду со словацким премьером Робертом Фицо и венгерским Виктором Орбаном. Ведь основной посыл предвыборной кампании Келина Джорджеску - "промирная" политика, ради которой нужно быть в хороших отношениях со всеми, даже с государством-агрессором", – сказал РБК-Украина аналитик Института центральноевропейской стратегии и проекта Re:Open Ukraine Виталий Дячук.

Оппонентка Джорджеску, Елена Ласкони, также представляет оппозицию, впрочем, проевропейскую и не столь радикальную. Бывшая журналистка, она позиционирует себя как новое лицо в отличие от старых политических элит.

Ласкони также заявляет о необходимости усилить поддержку Украины. Среди прочего, она критиковала действующее правительство Румынии за то, что оно не сбивает пролетающие над территорией страны российские дроны.

Однако, кто победит во втором туре, все еще не очевидно.

Какие шансы у кандидатов

И Джорджеску, и Ласкони должны привлечь на свою сторону избирателей, которые поддержали в первом туре других кандидатов.

Джорджеску может рассчитывать на голоса, отданные за лидера ультраправой и антиукраинской партии AUR Джордже Симиона, в первом туре набравшего 13,87%.

В то же время в пользу Джорджеску играет то, что о нем, при всей протестной привлекательности, известно не так уж много.

"Играя на страхе войны, он забыл вспомнить о российских шахедах, которые время от времени падают на румынской территории и сигналы тревоги, звучащие в приграничных регионах Румынии уже длительный период. Так же по уверенным лозунгам на тему мира он ни разу не углубился в объяснение" какую позицию он займет во взаимоотношениях с ЕС и Российской федерацией и как соответствующую политику будет формировать Румыния. То есть, это пока только популизм без практической программы", – сказал изданию Дячук.

Зато о поддержке Ласкони уже заявило руководство национал-либералов, похоже, воспринимая ее как "меньшее зло".

Также следует ожидать мобилизации проевропейского населения Румынии, чтобы не допустить к власти Джорджеску. По Румынии уже прокатились митинги с требованием не допустить радикала к власти.

До 8 декабря, когда состоится второй тур выборов, оба кандидата будут пытаться привлечь новых сторонников, не потеряв старых.

В то же время другие ультраправые силы пытаются добиться того, чтобы во втором туре с Джорджеску соревновалась не Ласкони, а социал-демократ Чолаку (который на фоне поражения уже ушел с поста главы партии и обжаловать итоги выборов не стал). В таком случае Джорджеску будет легче критиковать оппонента.

С этой целью союзный к праворадикальной партии AUR кандидат Кристиан Терхеш (набрал около 1%) обратился в Конституционный суд с требованием пересчета голосов. Дело в том, что Ласкони прошла во второй тур с отрывом от Чолаку всего в 2 тысяч голосов. Конституционный суд уже принял решение о перерасчете голосов (что технически невозможно сделать быстро), окончательное решение по делу должно быть принято уже сегодня 29 ноября, но может быть отложено.

Парламентский предохранитель

Румыния – президентско-парламентская республика. Это означает, что глава государства потенциально может влиять на решение о предоставлении Украине оружия, блокировать санкции против России, влиять на интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Но хорошие новости для Украины в том, что даже в случае прихода к власти Джорджеску президента будет балансировать парламент. Выборы в него состоятся уже в это воскресенье – 1 декабря.

У Джорджеску как у независимого кандидата нет своей партии. Однако его могут поддержать ультраправые партии AUR и SOS Румыния. В 2020 году AUR даже предлагала Джорджеску на должность премьер-министра, если бы она пришла к власти.

Согласно агрегированным данным опросов Politico, сейчас обе партии могут рассчитывать на 17% и 6% соответственно.

Партия Ласкони USR может получить 13%. В то же время национал-либералы имеют 17%, социал-демократы – 31%. Также в парламент есть шансы пройти партия "Демократический союз венгров Румынии" с 5%. Поэтому арифметически большинство должно остаться за системными национал-либералами и социал-демократами.

Однако вызов состоит в том, сможет ли большинство румынского политикума объединиться против радикалов. Тем более что из-за поражения на президентских выборах лидеры национал-либералов и социал-демократов Николае Чуке и Марчел Чолаку ушли в отставку с должностей глав партий. А жесткая борьба между проевропейскими силами, включая сливы компромата, как раз и стала одним из факторов шокирующей победы "независимого" Джорджеску в первом туре.

Очередное предупреждение для Европы

Независимо от результата этих выборов, в более длинной перспективе в Румынии проявляется тот же тренд, что и в других западных странах – усиление внесистемных популистов.

"Учитывая, что сейчас набирает обороты антиглобализационное направление многих государств, направленность не на объединение ради общего благосостояния, а вглубь национального государства, на усиление националистических принципов, то заявления политиков вроде сохранения национальной идентичности, "суверенности" национальных государств в рамках ЕС набирают популярность среди избирателей", – сказал РБК-Украина эксперт Виталий Дячук.

По его словам, при этом работает противопоставление "мы" (как народ определенной страны) и "они" (Евросоюз, Брюссель). Этот метод хорошо опробовал и использует Виктор Орбан в противостоянии с Еврокомиссией. Желание современного избирателя сейчас видеть "президента, который поехал бы в Брюссель и стоял прямо, а не на коленях". И это прямая цитата одного из румынских бизнесменов после первого тура президентских выборов, подчеркнул Дячук.

Все эти инструменты в своей короткой, но яркой интернет-кампании как раз и использовал Джорджеску.

По словам эксперта, политик также сформировал образ уверенного в себе специалиста с западным образованием в противовес существующим политикам от PNL и PSD, которые своими коалициями и распрями внутри них уже приелись румынам. Несмотря на это, он умудрился в рациональные заявления вплести такое количество дезинформации, что может спокойно сравниться с одиозными праворадикалами AUR и неадекватной евродепутаткой Дианой Шошоаке (она выдвигала территориальные претензии Украине и пыталась "изгнать дьяволов из здания Европарламента").

"Вряд ли стоит сравнивать Келина Джорджеску с контраверсионными Милошем Земаном (бывший президент Чехии – ред.) и Зораном Милановичем (премьер-министр Хорватии – ред.). Его линия, по крайней мере во время предвыборной кампании, ближе к соседнему нам Виктору Орбану, который пытается играть роль самостоятельного сильного политика с независимым статусом на уровне ЕС и амбициями переговорщика между США, ЕС и Россией. Насколько она может измениться в случае его гипотетической (но, надеюсь, маловероятной) победы во втором туре пока неизвестно", – сказал Дячук.

При написании материала использовались заявления румынских политиков, агрегированные данные социологических опросов Politico и комментарии аналитика Института центральноевропейской стратегии и проекта Re: Open Ukraine Виталия Дячука.