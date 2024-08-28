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"Еще одна семья патриотов на небе": погибла военная и активистка Наталья Кузнецова

Фото: Наталья "Иранка" Кузнецова (Facebook)
Автор: Татьяна Веремеева

Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-ой отдельной механизированной бригады (67 ОМБр) Наталья "Иранка" Кузнецова.

РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на страницу военного Руслана Каганца в Facebook .

Он отмечает, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", – написал Руслан Каганец.

Что известно о Наталье Кузнецовой

"Иранка" родом из Кировоградской области, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.

Она возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора". До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании SkyLawyers, где руководила киевским офисом.

В мае 2022 года она сообщила, что больше не занимается предоставлением юридических услуг и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.

14 марта 2023 года президент Украины наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" ІІІ степени.

Орден "За мужество" ІІІ степени (страница Натальи Кузнецовой в Facebook)

Ранее РБК-Украина писало, что 14 августа в Харьковской области погибла медик Александра Мулькевич - машину медицинского батальона "Госпитальеры" дронами атаковали российские военные.

Также мы рассказывали, что на фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх.

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