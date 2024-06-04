Еще одна ПВО SAMP/T от Италии и участие Камалы Харрис в саммите мира: новости за 3 июня

Война России против Украины: последние новости

У Зеленского анонсировали положительные решения по ПВО в ближайшее время

Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.

"Конечно, что я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше внимания ", – заметил Никифоров.

Глава МИД Италии подтвердил планы передать Украине систему ПВО SAMP/T

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предоставит Украине уже вторую батарею SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты.

"Известно, что мы отправим SAMP/T, являющийся инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина", - отметил министр.

Нидерланды позволят Украине наносить удары по территории РФ с истребителей F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - заявила Оллонгрен.

Бойцы Сил спецопераций подстрелили российскую РЛС и показали результаты работы

Операторы ССО во время аэроразведки обнаружили российскую подвижную радиолокационную станцию "Каста-2Е2", которая считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе летающих на сверхмалых высотах.

Впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО, говорят бойцы.

Украина работает с союзниками, чтобы расширить применение оружия для ударов по РФ, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", – сказал Кулеба.

Польские фермеры анонсировали блокаду границы с Украиной: дата

По данным украинской таможни, поляки планируют начать блокаду с 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня.

"По направлению на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - говорится в сообщении.

Россияне усилили свои действия на Ореховском направлении, атаковали 7 раз, - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 20:00, общее количество атак россиян на позиции украинских войск с начала суток составляет уже 102.

Несмотря на это, украинские военные продолжают устойчиво держать оборону и уничтожать наступательный потенциал врага.

Швейцария мобилизовала 4000 военных для охраны мирного саммита по Украине

Военные помогут в обеспечении безопасности мирного саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.

Также правительство Швейцарии сообщило, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства.

В Белом доме рассказали, кто будет представлять США на саммите мира

На саммите мира, организуемом 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки будет представлять вице-президент Камала Харрис.

"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по миру в Украине", - приводит Белый дом заявление пресс-секретаря Харрис Кирстен Аллен.