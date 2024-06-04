Еще одна ПВО SAMP/T от Италии и участие Камалы Харрис в саммите мира: новости за 3 июня

Италия предоставит Украине уже вторую батарею SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты. На саммите мира, который Украина организует 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки будет представлять вице-президент Камала Харрис.
РБК-Украина собрала главные новости за 3 июня.
Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.
"Конечно, что я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше внимания ", – заметил Никифоров.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предоставит Украине уже вторую батарею SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты.
"Известно, что мы отправим SAMP/T, являющийся инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина", - отметил министр.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.
"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - заявила Оллонгрен.
Операторы ССО во время аэроразведки обнаружили российскую подвижную радиолокационную станцию "Каста-2Е2", которая считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе летающих на сверхмалых высотах.
Впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО, говорят бойцы.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.
"Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", – сказал Кулеба.
По данным украинской таможни, поляки планируют начать блокаду с 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня.
"По направлению на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, по состоянию на 20:00, общее количество атак россиян на позиции украинских войск с начала суток составляет уже 102.
Несмотря на это, украинские военные продолжают устойчиво держать оборону и уничтожать наступательный потенциал врага.
Военные помогут в обеспечении безопасности мирного саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.
Также правительство Швейцарии сообщило, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства.
На саммите мира, организуемом 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки будет представлять вице-президент Камала Харрис.
"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по миру в Украине", - приводит Белый дом заявление пресс-секретаря Харрис Кирстен Аллен.
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