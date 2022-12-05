Еще одна немецкая компания потребует компенсацию от "Газпрома"

Сообщается, что у Uniper и RWE были фиксированные контракты на поставку газа, но с начала сентября российская компания прекратила поставки по "Северному потоку-1". Таким образом, немецкие компании вынуждены были закупать газ на мировом рынке по высоким ценам.

Кроме того, по данным Handelsblatt, третий по величине немецкий импортер газа VNG также изучает все варианты, чтобы компенсировать ущерб. Теоретически предъявить свои претензии могут австрийская OMV и транснациональная энергетическая компания Shell.

Как заявил глава Uniper Клаус-Дитер Мобах, ущерб оценивается в 11,6 млрд евро, и, вероятно, в ближайшие месяцы юта цифра вырастет. В то же время убытки RWE оцениваются меньшими суммами. По оценкам аналитика Гвидо Хойманна из Metzler Bank, RWE понесла ущерб менее чем в 1 млрд евро.

Предполагается, что дело будет рассматривать третейский арбитраж в Стокгольме, но пока неизвестно, будет ли "Газпром" участвовать в процессе.