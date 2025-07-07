Еще одна страна привлекает F-35 для защиты поставок оружия в Украину: НАТО усиливает небо

Цель - обеспечить безопасную транспортировку западной военной помощи Украине и сдерживать возможные угрозы со стороны России.

В рамках миссии быстрого реагирования НАТО, самолеты круглосуточно будут патрулировать воздушное пространство Альянса.

К нидерландским F-35 присоединится норвежский отряд истребителей. Развертывание осуществляется по запросу Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.

"Мы делаем это опять же, используя наши самые современные возможности. Развертывая эти голландские F-35 для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой, мы защищаем военную технику, предназначенную для Украины", - подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В Минобороны страны отметили, что во время предыдущих миссий в Эстонии F-35 эффективно реагировали на воздушные угрозы, включая приближение российских самолетов к воздушному пространству НАТО.

F-35

Это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin.

Его считают одним из самых современных боевых самолетов в мире благодаря малозаметности, высокоточному вооружению и способности действовать в условиях сложной ПВО.