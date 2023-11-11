RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна группа украинцев вышла из Сектора Газа. Посол назвал общее количество эвакуированных

Фото: из Сектора Газа была эвакуирована еще группа украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью еще одна группа украинцев вышла с территории Сектора Газа. Общее количество эвакуированных сейчас составляет более 210 человек.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня ночью границу из Сектора Газа перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество составляет 214 человек", - сообщил посол.

По его данным, кроме украинцев, также были эвакуированы девять граждан Молдовы.

"По состоянию на сейчас в аэропорту Каира прошли регистрацию примерно 160 наших граждан и граждан Молдовы, которые в ближайшее время улетят первым эвакуационным рейсом в Кишинев", - сказал Корнийчук.

Он пояснил, что сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы все могли вовремя и беспрепятственно добраться домой.

"Мы вывезли более половины граждан, которые на это согласились", - подчеркнул Корнийчук.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, представитель МИД Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 ноября.

Напомним, по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа было около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинкаСектор Газа